Maserati Grecale, immagini teaser confermano la sua energia

Maserati festeggia oggi 16 novembre l'imminente debutto di uno dei modelli strategici per la nuova era del Tridente, il suv Grecale. Lo fa creando sull'autodromo di Modena un enorme marchio della Maserati - il Tridente ispirato alla fontana di Nettuno a Bologna, dove l'azienda venne fondata nel 1914 - che prende forma in uno scatto da record, con la sagoma composta da 80 vetture e lunga oltre 100 metri ed è composta da 80 vetture. Ma l'energia di Grecale non si ferma: anzi corre per le strade della città di Milano e si fa immortalare in due 'selfie' esclusivi - davanti alla Galleria e al Duomo - pronta a conquistare il mondo. I prototipi di Grecale, ripresi in queste immagini, sono mascherati con una originale pellicola adesiva che ne nasconde i dettagli, la stessa che caratterizza gli oltre 250 prototipi di sviluppo che in questo momento sono distribuiti tra Giappone e Stati Uniti, Emirati Arabi, Cina, Finlandia e Italia. Il nuovo modello verrà presentato nel 2022, quando su Maserati si accenderanno i riflettori del palcoscenico della mobilità del futuro, con un evento che, proprio da Milano, coinvolgerà il mondo intero.