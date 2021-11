Škoda Fabia, il prossimo weekend nelle concessionarie

E' tempo di debutto per Škoda Fabia con un'apertura straordinaria delle concessionarie nel prossimo fine settimana. La nuova arrivata della casa boema aspetta infatti i clienti italiani presso tutta la rete delle concessionarie, con un'apertura straordinaria prevista nel fine settimana del 20/21 novembre. Il nuovo modello, completamente riprogettato sul pianale MQB-A0, porta in dote una ripensata abitabilità, il vano bagagli più ampio del segmento e contenuti all'avanguardia in fatto di sicurezza e connettività. Con una gamma di motorizzazioni benzina da 65 CV a 110 CV, Nuova Škoda Fabia è proposta a partire da 16.900 euro.

Con una storia lunga vent'anni e oltre 4,5 milioni di esemplari venduti nel mondo, Fabia è giunta alla sua quarta generazione che ha permesso un rinnovamento totale. Per la prima volta il modello è sviluppato sul pianale MQB-A0 del Gruppo VW e il suo lancio è accompagnato dalla nuova campagna di comunicazione, già in onda sulle principali emittenti televisive, radiofoniche e Web. Fabia è cresciuta nelle dimensioni, superando di poco i 4,10 metri, per offrire ai cinque occupanti un'abitabilità ai vertici della categoria e il vano bagagli più ampio del segmento, con una volumetria minima di ben 380 litri, che arriva a 1.190 litri abbattendo gli schienali del divano posteriore. Il design è molto più personale e distintivo ed è stato pensato per aumentare l'efficienza del veicolo, grazie al miglior coefficiente aerodinamico che aiuta a ridurre i consumi.