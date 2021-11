Honda Concept RS, anticipa il futuro suv compatto ZR-V

Honda ha presentato al Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) il concept di un nuovo suv di dimensioni medie denominato RS dall'intonazione decisamente sportiva.

Si tratta della prefigurazione del prossimo modello di serie ZR-V, una nuova proposta Honda - basata sulla piattaforma del crossover BR-V fabbricato appunto in Indonesia - e dedicato ai mercati di quell'area (India compresa) con l'obiettivo di confrontarsi con altri suv di successo come Hyundai Creta e Kia Seltos.

Il concept RS si ispira al design dell'ultima versione dell'Honda HR-V ed è caratterizzato nella parte anteriore da una griglia a rete con badge RS e accenti cromati molto sottili. La griglia è raccordata con affilati gruppi ottici e luci diurne a Led, con un effetto che è enfatizzato da una sorta di 'dissolvenza' ai lati della mascherina. Lo scudo, ben inserito nel frontale, presenta un'ampia presa d'aria e una piastra paramotore. Nella parte posteriore, spiccano il gruppo ottico a Led che attraversa tutta la coda, lo scudo paraurti con sfoghi aerodinamici e lo spoiler montato sul tetto. L'interno del nuovo concept Honda RS non è stato mostrato, così come non sono state comunicate ufficialmente le specifiche tecniche.

E' logico però attendersi che sotto al cofano della futura Honda ZR-V ci possa essere lo stesso motore DOHC i-VTEC 1.5 della BR-V con 120 Cv abbinato al cambio CVT e alla trazione anteriore. E non è da escludere che - visto il carattere sportivo del concept RS - Honda possa proporre la ZR-V di produzione con il tre cilindri turbo 1.0 da 180 Cv e, in un secondo tempo, con l'unità ibrida e:HEV già presente in altri modelli.