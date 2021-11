Brabus Maybach GLS, dopo la 'cura' ha quasi 800 CV

La nuova versione di Mercedes GLS secondo Brabus è un super-SUV da quasi 800 CV. Con un aspetto voluto dal costruttore volutamente in total black. Le prestazioni ottenute grazie alla preparazione Brabus sono subito intuibili esteticamente grazie ad uno spoiler anteriore in fibra di carbonio e alla griglia firmata dall'azienda tedesca specializzata in modifiche automobilistiche in chiave sportiva.

Le modifiche esterne sono tuttavia solo dettagli, rispetto a quanto Brabus ha ottenuto in tutto il veicolo grazie a una serie di nuovi accorgimenti tecnici e meccanici, a cominciare dalle ruote da 24 pollici. A proposito di quest'ultime, le sospensioni AIRMATIC sono state appositamente calibrate per accogliere le ruote, mentre l'altezza di marcia è stata abbassata di circa 1 pollice (25 mm). Anche se l'esterno è rimasto tutto sommato sobrio, lo stesso non può essere detto per gli interni dell'abitacolo, dove ora a farla da protagonista è la pelle Leonis Orange, che contrasta con le finiture in fibra di carbonio. In aggiunta anche la pedaliera in alluminio e una console business su misura, con due tavoli retrattili.

La cura Brabus ha portato anche il motore su nuovi settaggi, così che il V8 turbo 4.0 litri out produce in questo caso 789 CV e 950 Nm di coppia. Si tratta di un aumento di 240 CV e 220 Nm di coppia rispetto al modello base, raggiunto grazie all'installazione di nuovi turbo e un modulo di controllo Powerxtra. Ciò consente a SUV di lusso a trazione integrale di accelerare da 0 a100 km/h in 4,5 secondi, prima di raggiungere una velocità massima limitata elettronicamente di 300 km/h.