Mercedes 464 G, si sdoppia il nuovo fuoristrada in divisa

Nata nel 1979 come veicolo militare nell'ambito di un accordo con l'austriaca Steyr-Daimler-Puch, la Mercedes W 460 - nota come Classe G - era stata 'splittata' negli Anni '90 in due famiglie, la W 461 destinata oltre che agli eserciti anche al mercato dei veicoli da lavoro e la W 463 che negli anni è diventato un suv sempre più lussuoso e costoso.



Da allora la 461 G è stato utilizzata dai militari in tutto il mondo, ad esempio nella Bundeswehr come 250 GD con il nome Wolf.

Nel 2020 l'esercito tedesco ha acquistato un altro lotto di veicoli 200 G serie W 461 - denominati Greenliner - ed equipaggiato con un più moderno turbodiesel da 3,0 litri. Nei piani di evoluzione delle dotazioni della Bundeswehr entra però adesso un nuovo veicolo realizzato dalla divisione Mercedes-Benz Defence Vehicles, che è stato denominato 464 G e che continuerà ad affiancare le W 461 tradizional.

Non si tratta, però, di una versione militarizzata - come si potrebbe supporre - della W 463 civile, ma del frutto di un radicale intervento sulla W 461 di cui ne utilizza il telaio, la scocca e di conseguenza i due assali rigidi. Questi, però, hanno una carreggiata più ampia per migliorare la stabilità di guida e facilitare l'uso delle catene, cosa che spiega le generose estensioni dei passaruota.

Mercedes ha presentato in anteprima agli specialisti del settore due varianti della 464 G: una station wagon cinque porte (BA06) e un telaio cabinato per allestimenti (BA09) entrambe come G 350 d e dunque dotate del 6 cilindri in linea 3,0 litri, lo stesso della versione civile.

La novità di maggiore rilievo riguarda il sistema di gestione del motore, che è un Euro 3 e può anche utilizzare carburanti di scarsa qualità e jet fuel, in conformità con i capitolati militari. Grazie a questi moderni sistemi di controllo - secondo Mercedes - il consumo di gasolio e le emissioni allo scarico risultano ben al di sotto di quello della G 300 CDI consentendo anche un notevole aumento delle prestazioni. Il volume del serbatoio è cresciuto a 96 litri, permettendo un'autonomia fino a 600 km in tutte le condizioni operative.

Essendo presente un sistema di monitoraggio del motore molto più preciso rispetto alle generazioni precedenti, nella nuova Mercedes G 464 è presente l'Emergency Override Switch (EOS).

Questo si attiva in situazioni in cui il motore segnala un malfunzionamento e va in modalità di emergenza, permettendo all'equipaggio di allontanarsi da ambienti ostili. In questa situazione tutti i protocolli di protezione del motore vengono ignorati per privilegiare la sicurezza dell'equipaggio.

La Casa della Stella a Tre Punte non ha comunicato i valori di potenza e di coppia di questa nuova unità a gasolio, che nel modello commerciale G eroga 249 Cv e 600 Nm. Il motore è accoppiato all'automatico a nove velocità, che si aziona però con una leva al piantone dello sterzo come nelle vetture Mercedes di un tempo. L'abitacolo utilizza parti dell'attuale Mercedes Sprinter: volante, leva di comando e cruscotto provengono dal furgone Mercedes.

Altra particolarità di entrambe le versioni è il grande paraurti in acciaio, necessario per coprire in sicurezza il sistema di raffreddamento. Nel paraurti è integrato un gancio di traino, che si è dimostrato (come nei modelli precedenti) un punto di attacco facilmente accessibile per i soccorritori. Con la presa d'aria esterna standard, la profondità di guado è di 66 centimetri, ma in caso di emergenza si possono affrontare acque un po' più profonde. Come richiede l'uso militare, la Mercedes G 464 è dotata di un impianto elettrico aggiuntivo a 24 Volt e propone luci a infrarossi e illuminazione 'mimetica' oltre a una speciale protezione EMC anti-interferenza per i dispositivi elettronici.

Mercedes specifica l'altezza da terra che sotto i differenziali è di 22,1 cm con pneumatici 265/75-16 e una pendenza superabile del 100%, cioè di 45 gradi. L'aumento del carico utile dei due nuovi modelli è notevole: la versione BA06 a 4 posti ha una portata utile di 1 tonnellata con un peso totale 3,5 tonnellate e il carico massimo sul tetto è di 200 kg.

Nel caso del telaio cabinato BA09 che raggiunge un peso totale di 4,9 tonnellate, il carico utile massimo è di 2,5 tonnellate.