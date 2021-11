Kia Concept EV9, protagonista ad AutoMobility Los Angeles

In attesa del reveal al Salone AutoMobility di Los Angeles, previsto per il prossimo 17 novembre, Kia ha svelato alcune immagini e le prime informazioni sul Concept EV9 che anticipa un nuovo suv elettrico 'full size' che la Casa coreana lancerà, a partire dagli Stati Uniti come alternativa a batteria dell'apprezzato modello Telluride.

L'identità stilistica inedita e fortemente distintiva di Concept EV9 - si legge nella nota - mette in luce la portata pionieristica del design dei veicoli elettrici di Kia. Dopo il lancio di EV6, questa proposta offre uno sguardo avvincente sulla direzione futura dei suv 100% elettrici, che combina design progressivo, tecnologia all'avanguardia e un avanzato propulsore esclusivamente a batteria in un'offerta altamente tecnologica.

Dalle prime immagini del Concept EV9 si scopre un design esterno fortemente orientato al futuro, i cui schemi suggeriscono linee contemporanee evidenziate dalla forma alta e improntata alla spaziosità, e comunque caratterizzata da un forte impatto stilistico.

I rendering diffusi da Kia mostrano un abitacolo innovativo nelle forme e nel design, progettato per offrire al guidatore e ai passeggeri un ampio spazio interno, altamente flessibile, capace di adattarsi nella sua configurazione in parallelo al progredire del viaggio e alle esigenze dei passeggeri. Uno straordinario display interattivo ultra-wide e una rivisitazione radicale del tradizionale volante sono solo due dei tanti elementi futuristici degli interni di Concept EV9.