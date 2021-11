500 Ellenator, successo in Germania versione per sedicenni

E' già arrivata al primo migliaio di esemplari prodotti la stranissima Fiat 500 Ellenator che, grazie alle sue caratteristiche ed alla sua omologazione che consente la guida con patente A1 già a 16 anni. Questa speciale 500, che viene fornita ad un costo di 5.680 euro (compresa omologazione TÜV) oltre a quello della vettura nuova, viene infatti trasformata dalla Ellenrieder di Dösingen nell'Ostallgäu, in triciclo a 4 ruote (le posteriori sono gemellate) e conserva tutte le prerogative - compreso l'esclusivo e apprezzato design della carrozzeria - della city car torinese.



In Germania la Fiat 500 Ellenator, che se viene osservata frontalmente è perfettamente identica alla vettura di serie, è già diventata un'icona presso i giovanissimi, proponendo ciò che amano i sedicenni: poter guidare un'auto vera, dotata di tutte le caratteristiche che le microcar non possono offrire e capace di accogliere tre passeggeri in un ambiente accogliente e lussuoso.

Oltre alla nuova sospensione posteriore - che prevede l'uso delle ruote di serie, ma ravvicinate per creare una carreggiata di 46,5 centimetri e che il legislatore valuta come un pneumatico solo - la trasformazione Ellenator si distingue dalle altre Fiat 500 per la presenza di una versione 'strozzata' del motore 3 cilindri 0,9 altri Mhev. in modo da non superare i 20 Cv richiesti per legge a questa categoria di veicoli.

Identicmente la velocità è adeguata alla categoria 'legale' e non può superare i 90 km/h.

Esteticamente la novità più rilevante, e che crea stupore la prima volta che si osserva l'auto, è la chiusura degli archi passaruota posteriori con apposti pannelli in tinta carrozzeria, con un effetto che non altera comunque l'apprezzata estetica della 500 e delle diverse versioni - cabrio compresa, ma con un costo di trasformazione che è di 5.980 euro - che passano dall'officina Ellenrieder a Dösingen. I pneumatici possono essere quelli previsti da Fiat, cioè 175/65 R14, 185/60 R15 o 195/45 R16, e restano perfettamente attivi i sistemi di sicurezza ABS con ABD ed ESC.