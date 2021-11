Bmw Serie 4 Gran Coupé, guadagna in confort e sportività

Dopo aver stimolato l'appetito degli appassionati delle auto sportive tradizionali (benzina e diesel) con una serie di annunci e reveal, Bmw concretizza ora l'operazione 'Nuova Serie 4 Gran Coupé' portando questo modello sulle strade dei principali mercati mondiali.

Lo fa proponendo una gamma - la cui produzione è stata avviata il primo novembre - che spazia dalla 420d Gran Coupé a gasolio da 190 Cv nelle due varianti Sport e MSport (listino da 53.300 euro) fino alla più estrema M440i xDrive 3.0 benzina Twin Turbo da 374 Cv che viene proposta a partire da 79.300 euro.

Questa scelta - va ricordato - è assolutamente coerente con la strategia adottata dalla Casa di Monaco e che è stata denominata Power of Choice, in quanto offre al cliente la possibilità di scegliere fra modelli elettrici - in questo caso la i4 che viene assemblata sulle stelle linee flessibili delle Serie 3 Berlina e Touring e della Serie 3 Gran Coupé - e modelli convenzionali, naturalmente adeguati alle normative sulle emissioni.

E' il caso della 420d a gasolio dotata di motore 2,0 litri TwinPower Turbo con iniettori a solenoide che lavorano a 2.500 bar e che, grazie alle tecnologie di trattamento dei gas di scarico e alla presenza del sistema ibrido 48 Volt, è capace di limitare il consumo di gasolio (norme Wltp) a 4,8 litri per 100 km, con emissioni di CO2 pari a 126 gr/km.

La variante più performante della nuova gamma Serie 4 Gran Coupé, la M440i a benzina da 374 Cv è dotata - al pari delle versioni diesel - della tecnologia mild hybrid che serve a ridurre le emissioni e i consumi, aumentando ulteriormente il dinamismo grazie ad una potenza aggiuntiva di 11 Cv in più che viene messa a disposizione dal sistema di gestione del motore quando si scatta rapidamente.

Come abbiamo potuto verificare in un test nell'hinterland agricolo di Monaco di Baviera, si apprezza il nuovo cambio opzionale Steptronic Sport a 8 rapporti - che viene fornito di serie nella M440i xDrive Gran Coupé - che propone le palette al volante e la nuova funzione Sprint.

Questa richiede l'azionamento della leva di sinistra per almeno un secondo e ha come effetto l'inserimento automatico della marcia più bassa possibile e il passaggio della trasmissione e dell'assetto alla impostazione più sportiva. In generale i contributo del cambio Steptronic Sport è importante, visto che enfatizza il comportamento sportivo della Serie 4 Gran Coupé e assicura una guida più pronta e precisa. Grazie alla completa riprogettazione della scocca, l'auto propone rispetto alla versione precedente nuove proporzioni (è più lunga di 143 mm, più larga di 27 e più alta di 53 con carreggiate maggiorate di 50 mm davanti e 29 dietro) ed un passo più ampio (+46 millimetri) che nel complesso enfatizzano anche il look importante 'a terra'.

Nella guida tutto questo si somma positivamente, con la complicità delle nuove misure dei pneumatici, con la maggiore rigidità della struttura, con il baricentro più basso e con una distribuzione dei pesi ottimale, in uanto è quasi pari a 50:50.

Viaggiando, brevemente, su tratti delle autobahn dove non ci sono limiti di velocità, si ha modo di apprezzare alle andature più elevate (dai 150-160 km/h in su) la grande cura delle caratteristiche aerodinamiche. Nella Serie 4 Gran Coupé sono presenti un sistema di controllo attivo dei deflettori dell'aria - che comprende flap nella parte superiore e inferiore - oltre a prese d'aria ottimizzate e un sottoscocca quasi completamente sigillato, per arrivare ad un coefficiente di resistenza di 0,26. Nella guida si ha anche modo di valutare positivamente la piccola rivoluzione che caratterizza l'abitacolo: la consolle centrale è stata rivista nel design e nella disposizione dei comandi. Il pulsante Start/Stop è ora molto più accessibile e il nuovo pannello - oltre al comando del cambio - ospita anche il Bmw Controller, i comandi di gestione dell'esperienza di guida e il freno di stazionamento elettromeccanico.

Le prestazioni spaziano dai 7.9 secondi nello scatto 0-100 e dai 235 km/h di velocità massima della versione 420d fino ai 4,7 secondi e ai 250 km/h (limitati elettronicamente) della variante top M440i xDrive.