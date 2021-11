Nuovo Volkswagen Multivan, il debutto sul mercato

La Volkswagen Veicoli Commerciali lancia sul mercato il Nuovo Multivan concepito partendo da un foglio bianco.

Per la prima volta, i sistemi di propulsione ed elettronici del Multivan sono basati sulla piattaforma modulare trasversale MQB. I diversi benefici derivanti dalla piattaforma MQB includono anche la tecnologia ibrida plug-in, presente per la prima volta nella gamma delle motorizzazioni: il Nuovo Multivan eHybrid diventa un veicolo a zero emissioni per la città e, allo stesso tempo, strizza l'occhio ai lunghi viaggi verso le destinazioni più lontane. Completo dei sistemi di connettività ed infotainment più recenti, è dotato, per la prima volta, dei sistemi di guida parzialmente automatizzata.

Il nuovo Multivan può ospitare fino a sette passeggeri su sedili singoli. Può essere ordinato nelle tre versioni di allestimento Multivan Space, Life e Style nonché come modello speciale Energetic. Con il suo concept completamente nuovo sul versante dei posti a sedere e del vano di carico, il van si adatta a innumerevoli scenari di mobilità. La versione ibrida plug-in sarà subito disponibile al lancio sul mercato, che avverrà a partire dalla fine del 2020. Combina il motore turbo benzina da 1.4 litri da 150 Cv ad un'unità elettrica sincrona da 116 Cv, per una potenza combinata di sistema pari a 218 Cv e 350 Nm di coppia.

La trazione è anteriore e il cambio automatico a 6 rapporti a doppia frizione. Dotato di una batteria gli ioni di litio da 10,4 kWh di capacità, il nuovo Multivan eHybrid è in grado di percorrere 46-50 km in modalità elettrica, con il limite di 140 km/h di velocità massima.

In parallelo alla propulsione ibrida plug-in, al lancio sul mercato il Nuovo Multivan viene offerto con due motori turbo benzina a quattro cilindri, che sviluppano 136 e 204 CV.

Quest'ultimo non è disponibile per il mercato italiano: al suo posto, ad inizio 2022, arriverà il 2.0 Tdi turbodiesel da 150 Cv, abbinato al cambio automatico Dsg a 7 rapporti. Il quadro strumenti digitale è di serie su tutti gli allestimenti, in aggiunta al sistema multimediale Ready 2 Discover, che integra i servizi live. Di serie anche i comandi vocali Alexa e Siri, sul Multivan eHybrid e sugli allestimenti Style ed Energetic.

Il pacchetto di sistemi d'assistenza alla guida conta fino a 20 tecnologie dedicate alla sicurezza. Su tutti gli allestimenti è presente il controllo perimetrale "Front Assist" con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il riconoscimento della segnaletica stradale, l'assistente al mantenimento di corsia. A richiesta, invece, il Travel Assist, che da permette una guida semi-autonoma fino a 210 km/h.