Lotus Type 132, primo teaser del Suv elettrico

Per alimentare l'attesa che anticipa il debutto nel 2022, Lotus ha divulgato il primo teaser ufficiale sul nuovo Suv elettrico. Si tratta del primo modello ad assetto rialzato per il brand inglese, oltre al primo dei quattro modelli a batteria attesi entro il 2026. L'immagine divulgata da Lotus mostra parte della griglia anteriore, mentre il resto della carrozzeria dovrebbe riprendere alcuni tratti estetici della sportiva Evija. Lotus Type 132 anticiperà l'arrivo di altri veicoli elettrificati quali la coupé Type 133, il secondo crossover Type 134 e la sportiva Type 135. I primi due saranno basati sulla nuova piattaforma per le elettriche sviluppata da Lotus e saranno prodotti nel sito cinese di Wuhan insieme alla Type 134. La sportiva Type 135, invece, verrà prodotta nella storica sede Lotus di Hethel, nel Regno Unito.