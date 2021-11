Acura MDX Type S, il suv sportivo che Honda riserva agli Usa

Honda riserva una particolare attenzione agli Stati Uniti, che sono il suo principale mercato ed in cui opera direttamente dal 1959 - anche attraverso il brand premium Acura - utilizzando 14 centri di ricerca, design e progettazione e 9 stabilimenti.



Più che giustificato dunque il lancio, riservato alla clientela nordamericana, del primo suv sportivo a marchio Acura, che raccoglie tra l'altro la denominazione Type S (terzo modello di questa linea ad essere lanciato nel 2021) che è stata usata anche per l'edizione finale della supercar NSX, anch'essa ideata, progettata e prodotta in Usa ad eccezione delle versioni racing che si avvalgono della italiana Jas di Arluno alle porte di Milano.

MDX Type S - che è ora prenotabile per consegne a partire da dicembre - è stato realizzato, si legge nella nota, pensando ai conducenti con la passione per la guida sportiva. Questo suv è dotato del motore Turbo V6 3.0 da 355 Cv sviluppato dallo stesso team di ingegneri che ha lavorato sulla NSX Type S.

Questo propulsore à accoppiato ad un cambio automatico a 10 rapporti con taratura specifica e trasmette la coppia a terra attraverso un sistema di trazione integrale a controllo elettronico Super Handling All-Wheel Drive con torque vectoring.

Grazie a questo sistema, ora alla sua quarta generazione, è possibile inviare fino al 70% della coppia all'asse posteriore e il 100% di questo valore può essere distribuito alla ruota posteriore sinistra o destra.

L'assetto, studiato per una guida 'aggressiva' sull'asfalto degna delle piste, sfrutta la grande rigidità di questa scocca e si avvale di sospensioni pneumatiche di serie e dell'Adaptive Damper System. Oltre alle modalità Normal, Comfort, Individual, Snow, Sport e alla modalità Sport+ esclusiva di tipo S, MDX Type S presenta una nuova modalità Lift che aumenta l'altezza da terra di 2 pollici per navigare meglio su terreni accidentati e neve profonda. Per migliorare l'equilibrio e la maneggevolezza Di spicco la presenza di potenti freni anteriori Brembo più grandi e potenti, con pinza anteriore rossa a quattro pistoncini (anche le pinze dei freni posteriori sono verniciate di rosso).

Tutto è completato dal sistema di servofreno elettrico di Acura sviluppato per la seconda generazione di NSX e ricalibrato per dare a MDX Type S una corsa del pedale del freno simile a quella della supercar.