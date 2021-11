Volkswagen Multivan eHybrid, si viaggia in 7 verso il futuro

Dal lancio nel lontano 1949 del T1, più noto come Bulli, il Volkswgen Multivan eHybrid (che nella cronologia corrisponde alla settima generazione) è certamente il veicolo più innovativo della gamma dei furgoni e dei van e rappresenta un vero 'manifesto' dell'approccio - che sembra modificarsi negli ultimi mesi rispetto a posizioni radicali sull'elettrificazione - del colosso tedesco nei confronti del mercato dei veicoli commerciali, dei minibus e dei multispazio.



Pensato come "navetta per il trasporto passeggeri, veicolo familiare o compagno di avventure per godersi il tempo libero", il nuovo Multivan verrà infatti proposto come concreta alternativa al prossimo Van 100% elettrico - anticipato con il concept ID.BUZZ - ma con un range di propulsori che al lancio comprende tre motori: i due benzina TSI (136 e 204 Cv) e l'ibrido plug-in da 218 Cv associato di serie a un cambio automatico DSG della versione eHybrid a cui si aggiungerà nella primavera del 2022 un nuovo TDI da 150 Cv che è stato certamente sviluppato anche per essere omologabile con le future norme Euro 7.

Nessuna rivoluzione nei motori, dunque, ma una apprezzabile 'neutralità' tecnologica con propulsori termici di ultimissima generazione che accompagneranno ancora per molti anni il cammino verso la decarbonizzazione della mobilità. Dove il nuovo Volkswagen T7 fa compiere un vero e positivo balzo verso il futuro è invece l'ambito delle tecnologie elettroniche e dei servizi connessi. Volkswagen lo fa portando a bordo di questo van i sistemi di assistenza interconnessi IQ.Drive 'Assistenza viaggio' e 'Car2X' che assieme ad un nuova gamma di innovazioni tecniche sono basati per la prima volta su componenti Modular Cross Platform (MQB).

Completamente ridisegnato (è più largo e lungo) il nuovo Multivan viene proposto con tre linee di allestimento - Multivan, Life e Style - e per la sua versatilità e il livello di dotazioni e finiture vicino al mondo premium, viene proposto come alternativa ai suv di grandi dimensioni. Ed è perfettamente in linea con i nuovi stili di vita e le esigenze di mobilità del dopo Covid, grazie all'abitacolo 'salotto' che può essere configurato nelle sedute, negli spazi dedicati al trasporto e nell'arredamento, tavolini e frigo compresi per adattarsi a innumerevoli scenari di impiego.

Il nuovo Multivan eredita dai Transporter 'merci' l'enorme bagagliaio che può arrivare fino a 4.053 litri e la capacità di traino fino a 2.000 kg, ma è un vero van di lusso che nella versione eHybrid offre sette posti a zero emissioni per l'uso quotidiano. La tecnologia ibrida plug-in, presente per la prima volta, grazie alla quale è possibile guidare quotidianamente a zero emissioni e godere dei vantaggi di questa omologazione. Il motore elettrico e l'efficiente turbo benzina forniscono insieme una potenza di sistema di 218 Cv..

La batteria agli ioni di litio del Multivan eHybrid ha una capacità netta di 10,4 kWh che offre un'autonomia elettrica compresa tra 46 e 50 chilometri (WLTP). Il consumo di carburante NEDC varia da 1,6 a 1,5 l/100 km. La versatilità del nuovo veicolo Volkswagen sarà ulteriormente enfatizzata con l'arrivo, previsto per il 2022, della versione 4Motion a trazione integrale.