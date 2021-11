Cupra Born, le fasi di sviluppo dell'elettrica catalana

Due piloti professionisti e oltre 3000 chilometri di distanza percorsi, sono solo due dei numeri che hanno guidato lo sviluppo Cupra Born. "Le vetture da gara sono l'ispirazione per ogni singolo modello Cupra - ha commentato Marta Almuni, responsabile tecnico di sviluppo di Cupra Born - e chi meglio dei piloti per guidarli". E così lo sviluppo 'su strada' è stato affidato a Jordi Gené e Mattias Ekström, piloti di Cupra Racing che hanno contribuito alla nascita del primo veicolo 100% elettrico del marchio. "Vogliamo che i veicoli Cupra siano precisi, dinamici e trasmettano molto bene le sensazioni della strada - ha spiegato Almuni - e questo è qualcosa che i piloti sanno identificare molto bene, quindi approfittiamo della loro esperienza per consigliarci su quali punti dobbiamo lavorare per raggiungere questo feeling".



Un'esperienza iniziata già con lo sviluppo di Cupra Formentor e su cui il marchio ha voluto nuovamente contare per aumentare le prestazioni del suo primo veicolo 100% elettrico. "Il nostro ruolo - ha spiegato Ekström - è guidare l'auto al limite per vedere come reagisce, testare la sua risposta e trasferire questi dettagli agli ingegneri". "Noi piloti veniamo da un mondo in cui non ci sono cose impossibili - ha commentato invece Gené - e per questo possiamo contribuire portando un altro tipo di mentalità e individuare le sensazioni che potrebbero rendere la vettura più interessante e migliorare l'esperienza dei nostri clienti".

Tra un lago ghiacciato e i circuiti da gara, i piloti hanno provato la vettura nelle condizioni più estreme, tra Aasfalto asciutto, bagnato, ghiacciato, ghiaia, neve, strade sterrate o scivolose. In Lapponia sono stati effettuati test sulle piste di un lago ghiacciato. L'obiettivo era quello di riuscire a far trasmettere dalla vettura al pilota tutte le sensazioni. "Cupra Born - ha detto ancora Ekström - è così versatile che può essere guidata dall'utente più prudente alla persona che cerca il massimo divertimento alla guida". Questo è possibile grazie anche al Dynamic Chassis Control, che può essere modificato al momento in base alle esigenze del conducente, in modalità Range, Comfort, Performance, Individual o Cupra.