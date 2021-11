Alfa Romeo, dopo Tonale nel 2022 la prima elettrica nel 2024

La prima Alfa Romeo completamente elettrica, che potrebbe prevedere anche una variante prestazionale con denominazione Quadrifoglio, arriverà sulle strade nel 2024. Intanto nel 2022 la marca del Biscione, ora uno dei brand premium della galassia Stellantis, lancerà il suv Tonale ampiamente rivisto rispetto al progetto iniziale. E nel periodo a seguire Alfa Romeo presenterà un nuovo modello ogni anno. Lo ha anticipato Jean-Philippe Imparato, a capo di Alfa Romeo dopo la lunga esperienza in Psa, in occasione di una intervista rilasciata al magazine britannico Autocar.

"Lancerò nel 2024 la versione Bev della prima Alfa Romeo completamente elettrificata - ha detto Imparato - che avrà un solo assetto e due motori di cui uno elettrificato e uno completamente elettrico". Secondo Autocar, questo primo modello elettrico del Biscione dovrebbe essere la coupé sportiva a due o quattro posti GTV.

I futuri modelli Alfa faranno ampio uso della nuova piattaforma Stla Large sviluppata da Stellantis, e su questo tema Imparato ha ribadito che gli ingegneri Alfa Romeo sono stati coinvolti profondamente nello sviluppo per avere la certezza che potesse soddisfare le caratteristiche prestazionali e di appartenenza al mondo premium richiesti dal marchio.

Imparato ha anche affermato di avere un ulteriore piano di prodotti previsto dl 2025 fino al 2030, inclusi modelli che si concentreranno maggiormente sulla guida autonoma e altri sviluppi tecnologici, ma che dipenderanno dal successo di uanto previsto fino al 2025.

"Per tutti i modelli - ha detto Imparato - studierò sempre la possibilità di realizzare una versione prestazionale che sia pienamente coerente con il messaggio del portafoglio prodotti a cui puntiamo. Se non saremo in grado di offrire il giusto livello dell'eccellenza prestazionale delle Quadrifoglio, non faremo una versione Quadrifoglio".