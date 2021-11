Rolls-Royce Black Badge Ghost, ora è 'taylor made' di serie

Ci sono automobilisti davvero esigenti nel mondo, clienti per i quali i livelli di perfezione e raffinatezza della Rolls-Royce Ghost non sono sufficienti. Per soddisfare le richiesta di questa piccola ma redditizia fascia di utenza la Casa di Goowood aveva già inventato nel 2003 la capsule Black Badge che ha coinvolto non solo questo modello ma anche il supersuv Cullinan, tanto da rappresentare oggi il 27% delle consegne nel mondo.

Ed ora lancia una nuova edizione speciale Black Badge che passa di fatto dal mondo delle auto 'tailor made' alla offerta delle Rolls-Royce di serie, con prezzi (non ufficiali) che varieranno fra 300 e 400mila sterline, cioè 354-472mila euro.

Le novità allo stile esterno delle Black Badge Ghost includono una finitura in vernice nera specifica e un set esclusivo di ruote composite da 21 pollici, realizzate in fibra di carbonio e alluminio e dotate dai tappi centrali autoraddrizzanti caratteristici del marchio.

Anche la griglia del radiatore della Ghost e la mascotte del cofano Spirit of Ecstasy sono rifinite in cromo nero. La Casa di Goodwood ribadisce che non si tratta di una semplice verniciatura degli oggetti, ma di uno specifico processo di placcatura che aggiunge uno strato più scuro sulle superfici cromate lucide, per mantenere in eterno questo effetto.

L'abitacolo delle Rolls-Royce Black Badge Ghost è dominato da una tappezzeria trapuntata a diamante nero, da bocchette d'aria cromate scure e da un'esclusiva impiallacciatura con effetto 3D, costituita da filo di carbonio rivestito di resina e metallo.

Presenti anche un vano refrigerato per lo champagne tra i due sedili posteriori e una vera e propria opera d'arte (esclusiva di ogni esemplare) retroilluminata collocata sul cruscotto lato passeggero e costellata di 152 luci a Led.

Sotto al lungo cofano è presente una versione elaborata del motore V12 biturbo di 6,75 litri presente nella Ghost standard. Ora ci sono 29 Cv e 50 Nm di coppia in più, che portano la potenza massima a 600 Cv e la coppia a 900 Nm.

Come d'abitudine i dati sulle prestazioni non sono stati dichiarati, ma la potenza extra dovrebbe consentire alla Black Badge Ghost di ridurre di qualche decimo il tempo di 4,8 secondi della berlina standard nello scatto da 0 a 100 km/h.

Per gestire la potenza extra, Rolls-Royce ha apportato alcune modifiche al telaio - con impostazioni ottimizzate delle sospensioni - e sui pedali dei freni e dell'acceleratore che hanno una ridotta per rendere l'auto più reattiva. Le quattro ruote sterzanti sono di serie e sono presenti nuove molle pneumatiche di maggiore capacità che, secondo Rolls-Royce, 'aiutano a ridurre il rollio della carrozzeria nelle curve più decise'.