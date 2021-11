Nissan GT-R50 by Italdesign: al via le consegne

Un anniversario speciale celebrato con vetture altrettanto speciali. Le Nissan GT-R50 by Italdesign si preparano a lasciare gli stabilimenti Italdesign di Moncalieri, in provincia di Torino, per raggiungere i rispettivi proprietari in tutto il mondo. Nascono dalla collaborazione con Nissan, cominciata nel 2018 per celebrare il 50/mo anniversario di Italdesign e del progetto GT-R.

Le vetture, prodotte in serie limitata a cinquanta esemplari, sono state assemblate a mano da Italdesign, negli stabilimenti di Moncalieri, e sono personalizzate su specifiche richieste di ogni cliente, che ha potuto scegliere anche la livrea e il colore carrozzeria. Una vettura in particolare è fortemente ispirata alla showcar del 1972, grazie al lavoro del team di Italdesign che ha lavorato per ricreare una livrea e un colore unico come omaggio a quell'iconica GT-R. Due proprietari hanno invece scelto di ispirarsi alla concept car presentata in anteprima mondiale durante il Goodwood Festival of Speed del 2018. Anche se ogni vettura ha grafiche diverse, entrambe sono basate sulla combinazione Liquid Kinetic Gray/Energic Sigma Gold.

Le ultime due colorazioni, infine, sono ispirate alla storia di Italdesign e a quella dell'arte italiana: Argento Italdesign e Nero Caravaggio. "La consegna delle GT-R50 by Italdesign testimonia la qualità del lavoro che la nostra azienda rende disponibile per i costruttori più importanti, come Nissan", ha dichiarato Giorgio Gamberini, Business Development Director di Italdesign. "Con oltre cinquant'anni di esperienza, non solo nello stile ma soprattutto nell'ingegneria e produzione prototipi, Italdesign è il partner giusto per la realizzazione di serie ultra limitate per costruttori tradizionali e newcomer".

Per raggiungere gli elevati standard di prestazioni, affidabilità ed emissioni richiesti dalla Nissan GT-R50 by Italdesign, la divisione Nismo ha effettuato lo sviluppo con il Nissan Technical Center (Ntc). Per lo sviluppo è stato utilizzato il know-how del motore VR38 con specifiche da gara installato sulla Nissan GT-R Nismo GT3. Per il cambio è stato impiegato un materiale ad alta resistenza per resistere a una coppia di 780 Nm.

La durata e l'affidabilità del motore e del cambio sono state messe alla prova con test di simulazione da banco di durata che hanno riprodotto il tempo registrato dalla Nissan GT-R NISMO al Nurburgring (Germania) nel 2013: 7', 8", 679 cent, che all'epoca fu il tempo più veloce per un'auto prodotta in serie.

Utilizzando le tecnologie di sviluppo di auto da corsa e da strada esclusive di NISMO, si è raggiunta sia un'elevata potenza di 720 CV sia la conformità alle rigide normative sulle emissioni Euro 6 in Europa. Nei test interni, la GT-R by Italdesign ha ottenuto una riduzione di 0,8 secondi (7%) nell'accelerazione da 0 a 200 km/h rispetto all'attuale GT-R Nismo.