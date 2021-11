Bmw X3, viaggi top con turbodiesel e sistema operativo ID7

Un tempo per provare un nuovo modello di auto si sarebbero indossati i guanti di pelle tipici dei piloti più esperti. E si sarebbero posizionati il sedile (ed eventualmente il volante) per cercare la sistemazione ideale del corpo, delle gambe e delle braccia nei confronti dei vari comandi - sterzo e cambio - e dei pedali.



Oggi, ed è il caso dell'ultima generazione delle Bmw X3 e X4, servono sopratutto la capacità tattile ad azionare le tante funzioni dei sistemi elettronici di bordo e, magari, un buon tono di voce che sia facilmente riconoscibile da Alexa e gli altri comandi vocali previsti. Le nuove Bmw appartengono infatti a quella categoria di automobili che - per il continuo sviluppo dell'elettronica di bordo, dei software e della intelligenza artificiale - non possono più essere giudicate solo per la parte meccanica.

Cioè che Bmw ha fatto per rinnovare X3 - il suo Sports Activity Vehicle (SAV) di maggiore successo - e lo Sports Activity Coupé (SAC) X4 non si limita infatti ad un nuovo look, coerente con l'evoluzione stilistica dei modelli della Casa di Monaco, o ad una struttura di gamma ottimizzata in base alle richieste del cliente ed in cui spiccano ben tre motori diesel e tre a benzina, tutti 'elettrificati' con sistema mild hybrid a 48 Volt.

Il vero salto generazionale si scopre salendo a bordo di X3 e X4 - come abbiamo potuto fare in un test organizzato da Bmw nella campagna bavarese - e approfondendo, funzione dopo funzione, le tante novità 'digitali' e connesse, a partire dal sistema operativo ID7 che viene oltretutto aggiornato 'on the air' senza portare l'auto in concessionaria.

Al volante di X3 si apprezza subito la presenza della console centrale dell'attuale Bmw Serie 4 con un Control Display 'touch' da 10,25 pollici (come optional è disponibile anche una versione da 12,3 pollici) che affianca il guidatore in una lunga serie di operazioni. Questo elemento tra i sedili ospita l'isola di controllo di nuova concezione con pulsante di avviamento del motore , leva del cambio, pulsanti per il sistema start/stop, freno di stazionamento elettrico, controllo della velocità in discesa e varie funzioni di guida, nonché il Bmw Controller.

Un'auto pensata - e poi rivista - proprio in funzione delle esigenze di quella vasta fascia di utenza che vuole continuare ad utilizzare sistemi propulsivi tradizionali (anche se modernizzati per limitare al massimo l'impatto sull'ambiente) ma che non rinuncia a sfruttare le tecnologie più avanzate per ottenere il massimo in tema di sicurezza, confort di guida e di viaggio, dialogo uomo-macchina e servizi connessi.

La prova, come abbiamo già sottolineato, non ha messo solo in evidenza le prestazioni e il comportamento 'green' dell'ottimo turbodiesel mild-hybrid da 286 Cv presente nella X3 xDrive30d che offre un consumo di carburante combinato di 7,0 - 6,2 litri per 100 km (secondo norme WLTP) e prestazioni - autonomia compresa - ideali per i lunghi viaggia. Ma ha anche fatto apprezzare la velocità di funzionamento del sistema operativo Bmw ID 7, che fa funzionare con prestazioni 'sportive' tutto il software e le applicazioni presenti a bordo di X3 e X4.

Nel rinnovare X3 e X4, Bmw ha tra l'altro ampliato in modo significativo la gamma dei moderni sistemi di assistenza alla guida per migliorare confort e soprattutto sicurezza. Spicca la disponibilità come optional del Driving Assistant Professional che affianca l'Active Cruise Control (di serie) con funzionalità migliorata in città, l'avviso di incrocio con funzione di frenata in città aggiuntiva, l'assistente di corsia d'emergenza e l'assistente per il mantenimento della corsia. Il Parking Assistant Plus ora include anche il Reverse Assistant, per l'assistenza in retromarcia e come optional è ottenibile anche il Drive Recorder, con riprese video intorno al veicolo.

Una delle innovazioni più importanti apportate ai servizi digitali è la funzione Bmw Maps. Il sistema basato sul Cloud offre un calcolo del percorso estremamente veloce e dinamico basato sui dati del trafficoin tempo reale, aggiornati ad intervalli brevi. Inoltre, il Bmw Maps con Connected Parking fornisce ai guidatori un supporto ancora più dettagliato nella ricerca del parcheggio nei pressi della destinazione d'arrivo.

Ora Bmw Live Cockpit Plus (come Live Cockpit Professional) offre un'integrazione smartphone ottimizzata e wireless tramite Apple CarPlay. Qui il guidatore può visualizzare tutte le informazioni importanti delle app sul Control Display e - in forma intelligentemente elaborata - nel quadro strumenti e nell'Head-Up Display disponibile come optional.

Con Android Auto viene aggiunto un altro importante servizio alla connettività di bordo compresa un'utile rete wireless e l'integrazione intelligente delle istruzioni di navigazione di Google Maps nell'Head-up Display. L'integrazione di Amazon Alexa rende possibile l'uso del servizio vocale di Amazon all'interno del veicolo nello stesso modo con cui lo si fa a casa. Con il supporto dell'app My Bmw, disponibile in oltre 40 paesi sia per i sistemi operativi iOS che Android, Amazon Alexa può essere installato in pochi passi.