Audi A8: con il restyling elettrificata tutta la gamma

Tempo di restyling di metà carriera per la quarta generazione di Audi A8, sul mercato dal 2017. Come spesso accade in occasione degli aggiornamenti, le novità si concentrano nel frontale, rivisto con l'adozione di una calandra più estesa e prese d'aria laterali ridisegnate con uno sviluppo più verticale rispetto al passato. Rivisto anche il disegno dei proiettori, resi più dinamici dalla sezione inferiore estesa verso il paraurti. I proiettori a LED Digital Matrix disponibili in opzione, portati al debutto da Audi e-tron Sportback e per la prima volta dedicati ad Audi A8, prevedono la scomposizione in pixel infinitesimali del fascio luminoso per aumentare l'illuminazione della strada. Sul retro, invece, troviamo gruppi ottici a tecnologia OLED. Per quanto riguarda gli interni sono confermate le innumerevoli opzioni di personalizzazione a disposizione dei clienti, così come l'impostazione full-digital dell'ambiente. Le funzioni del sistema MMI touch response, caratterizzato da due touchscreen da 10,1 e 8,6 pollici dal feedback sia acustico sia tattile, integra il sistema di comando vocale che riconosce le espressioni di uso comune, così da comprendere le indicazioni e le domande formulate liberamente.

L'Audi virtual cockpit permette differenti visualizzazioni delle informazioni al cruscotto digitale, attivabili mediante il volante multifunzione, mentre l'head-up display, a richiesta, proietta le principali indicazioni sul parabrezza; tra queste la mappa dettagliata degli incroci. Integra la navigazione la connettività Car-to-X rafforzata, in grado di rilevare in tempo reale e condividere anche le informazioni sulle variazioni d'aderenza del manto stradale. Ai passeggeri posteriori di nuova Audi A8 sono dedicati due inediti tablet da 10,1 pollici con risoluzione Full HD, vincolati agli schienali dei sedili anteriori. Riproducono i contenuti dei device personali e possono ricevere audio e video in streaming. L'impianto audio Bang & Olufsen Advanced Sound System è disponibile nella configurazione con 23 altoparlanti e 1.920 Watt: porta in dote una gestione tridimensionale del suono simile a una sala da concerto. A livello globale, nuova Audi A8 può contare su cinque motorizzazioni: V6 3.0 TDI, V6 3.0 TFSI, V8 4.0 TFSI, declinato in due step di potenza, e la soluzione ibrida plug-in TFSI e. In Italia arriveranno tutte le motorizzazioni fatta eccezione per il propulsore V6 3.0 TFSI ed il V8 4.0 TFSI da 460 CV. I clienti italiani potranno comunque optare per il V8 da 571 CV montato sulla sportiva Audi S8.

Audi A8 e Audi A8 L 3.0 (50) TDI quattro tiptronic sono spinte dal V6 3.0 TDI con tecnologia mild-hybrid (MHEV) a 48 Volt, in grado di erogare 286 CV e 600 Nm di coppia da 1.750 a 3.250 giri/min. Le ammiraglie dei quattro anelli scattano da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi raggiungendo la velocità massima, limitata elettronicamente, di 250 km/h, condivisa da tutte le varianti in gamma.

La versione high performance Audi S8 impiega 3,8 secondi per scattare da 0 a 100 km/h. Di serie monta diverse soluzioni tecniche quali le sospensioni attive predittive, lo sterzo integrale dinamico ed il differenziale sportivo. Arriverà nelle concessionarie italiane nel corso del primo trimestre del 2022.