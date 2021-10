Nuova Evantra Pura, Mazzanti svela l'hypercar essenziale

Svelata a Firenze, in occasione della XIII Florence Biennale Art+Design, la nuova Evantra Pura.

L'hypercar di Mazzanti è essenziale, leggera, veloce ed incentrata sulla esperienza di guida. 'Pura', appunto.

Il cuore della Evantra Pura è il nuovo V8 6.2 litri doppia iniezione con compressore volumetrico che esprime 761 Cv a 6.600 giri/min e una coppia massima di ben 970 Nm. Una potenza che, accoppiata al peso piuma di soli 1280 kg, spinge la vettura ad oltre 360 km/h e consente di bruciare lo 0-100 km/h in soli 2.9 secondi. Il motore è accoppiato ad un nuovo cambio 7 rapporti con comando manuale.



Esteriormente l'hypercar è completamente rinnovata. Nello specifico le aree di cambiamento sono i fari anteriori, il frontale, il cofano anteriore, gli specchietti, i convogliatori d'aria laterali, l'airscoop, i fari posteriori, l'estrattore, lo scarico e l'alettone maggiorato. Tra le novità vi sono anche le griglie tipiche di 'Mazzanti': le prese d'aria sono realizzate in un inedito design che ripete il motivo del compasso, simbolo presente nel logo Mazzanti Automobili.

La speciale livrea è stata creata appositamente da Wrap Road per la XIII Florence Biennale, in omaggio al tema dell'esposizione "Eternal Feminine / Eternal Change. Concepts of Femininity in Contemporary Art and Design". L'azienda si è ispirata alla tradizione Etrusca in onore alle origini del nome Evantra; infatti, la Dea dell'Immortalità è rappresentata sul cofano della vettura insieme al rapace "Biancone" (Aquila dei serpenti). Data la peculiarità della livrea, Evantra Pura parteciperà al contest internazionale "Wrap like a king" in cui esperti del settore e specialisti tecnici selezionano i car wrapping più stupefacenti al fine di nominare i vincitori regionali e i "Local Wrap Kings" per ciascun continente.

Evantra Pura è esposta alla XIII Florence Biennale Art+Design, presso il Padiglione Spadolini, Fortezza da Basso Firenze fino a domenica 31 Ottobre.