Nuovo Mercedes-Benz Citan: il mini Van che diventa camper

Cavalcando l'onda del successo che interessa il settore camper, Mercedes Benz Vans presenta il nuovo Citan, disponibile su ordinazione già da metà settembre.

La Casa di Stoccarda ha posto in questo modo le basi per l'ulteriore crescita del settore, aggiungendo il tocco premium tipico dei veicoli della Stella. Il nuovo Citan consente a Mercedes Benz Vans di sfruttare al meglio gli innumerevoli sviluppi nel settore delle conversioni di micro-camper. Lo dimostrerà a breve SORTIMO Svizzera al Suisse Caravan Salon di Berna, a partire dal28 ottobre. SORTIMO Svizzera presenta allo stand Mercedes Benz il nuovo Citan con tenda da tetto e box multifunzione dotato di cucina e mobile letto. E ci sono, sul mercato, altre soluzioni di conversione basate sul nuovo Citan, come ad esempio da VanEssa Mobilcamping. L'aumento di popolarità dei micro-camper ha una serie di ragioni: sono relativamente più economici in termini di costi; il loro concetto di conversione spesso modulare consente un'installazione e una rimozione flessibili; grazie alle loro dimensioni esterne compatte sono facili da usare; e il loro peso inferiore a 3,5 tonnellate significa che possono essere guidati con una normale patente di guida di categoria B. Con qualità come queste, i micro-camper hanno una base di fan in aumento, soprattutto tra i giovani. "Il mercato dei camper è essenziale per Mercedes Benz Vans." Afferma Klaus Rehkugler, Responsabile Vendite e Marketing Mercedes Benz Vans "Espandiamo continuamente la nostra presenza e lavoriamo a stretto contatto con vari produttori di camper in tutto il mondo. La nuovissima generazione del Citan è un'altra pietra miliare qui. Siamo molto lieti che i nostri clienti possano avere ampia scelta nella conversione di micro-camper anche solo poche settimane dopo la messa in vendita del nuovo Citan". ll nuovo Mercedes Benz Citan nasce da un foglio bianco. Per quanto riguarda il design, la connettività, le caratteristiche di guida e la sicurezza, il veicolo porta il DNA tipico del marchio con la stella a tre punte, coniugandolo ad un concetto di spazio interno progettato in modo intelligente. SORTIMO e VanEssa Mobilcamping trasformano il veicolo quotidiano in un micro-camper e viceversa in pochi semplici passaggi: questo è il principio fondamentale nella scena della vita dei furgoni quando si tratta di piccoli veicoli. Funziona sulla base dei cosiddetti moduli mobili che possono essere installati e rimossi in modo flessibile. Questo concetto viene utilizzato per il nuovo Citan, tra gli altri, da VanEssa Mobilcamping dell'Alta Baviera e dallo specialista svizzero di conversione di veicoli SORTIMO di Berna.

Il cosiddetto box multifunzione di SORTIMO offre una soluzione due in uno con cucina e letto. È installato nella parte posteriore del nuovo Citan. L'unità della cucina utilizza un sistema di cassetti e le caratteristiche includono un sistema di lavello, fornello a gas rimovibile a due fuochi e un cassetto per gli utensili da cucina. In opzione è disponibile un frigobox che può essere integrato anche nel mobile cucina. Il sistema letto è installato sopra il mobile cucina. In pochi istanti, questo può essere piegato per creare un letto con una superficie di 2020 millimetri per 1510 millimetri. Quando è ripiegato, i sedili posteriori del nuovo Citan possono essere utilizzati senza impedimenti. La scatola multifunzione di SORTIMO Svizzera è disponibile nei colori nero, grigio e rosso/arancione.

La tenda da tetto di SORTIMO Svizzera è montata sulle barre del tetto del nuovo Citan. Può essere installato in pochi minuti e, con la sua superficie di 2400 millimetri per 1400 millimetri, offre spazio aggiuntivo per dormire fino a due adulti. La tenda è impermeabile e dispone di un baldacchino sopra l'ingresso. Due finestre dotate di zanzariere garantiscono la circolazione dell'aria e la vista dei grandi spazi aperti.