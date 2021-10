Citroën C5 X: il meglio per il benessere fisico e mentale

Degna erede delle vetture grandi stradiste del Double Chevron, Citroën C5 X sfoggia tutta la competenza accumulata dalla casa per offrire al conducente e ai suoi passeggeri un viaggio in totale serenità. L'esperienza ultra-confortevole garantita dalle sospensioni e il comfort di riferimento dei sedili offrono il piacere di una guida fluida e dolce, pur garantendo un'ottima tenuta di strada.

Nell'abitacolo, un'atmosfera accogliente, elegante, spaziosa e confortevole crea immediatamente una sensazione di benessere che invita a viaggiare.

"Per Citroën, il benessere è innanzitutto la sensazione di una guida fluida e regolare." Afferma Jean-Arthur Madelaine, Responsabile dello Stile Interno Citroën. "Si esprime anche attraverso le forme, i volumi, i colori e i materiali utilizzati nell'abitacolo, che danno l'impressione di viaggiare in un ambiente protetto, come in un cocoon". L'abitabilità è stata al centro di tutte le fasi di progettazione di Citroën C5 X.

All'interno, spazio in abbondanza e sedili "Advanced Comfort" anteriori e posteriori. In sostanza, sono dotati di un'imbottitura ad alta densità e una spessa schiuma strutturata di 15 mm. "Sia per gli spostamenti di lavoro che per i viaggi personali" prosegue Jean-Arthur Madelaine "tutto in C5 X è stato progettato per facilitare la vita a bordo e alleggerire il carico mentale del conducente e dei suoi passeggeri". La massima comodità è garantita anche dalle sospensioni Citroën Advanced Comfort previste di serie, in grado di creare il tipico effetto "tappeto volante". La versione ibrida plug-in di C5 X fa un passo avanti nel comfort con le sospensioni Attive Citroën Advanced Comfort dotate di un sistema di controllo attivo e continuo delle sospensioni. A bordo di C5 X, la luminosità è garantita dalle ampie superfici vetrate che circondano la vettura a 360°, comprese le terze luci posteriori, e dal grande tetto apribile vetrato. L'illuminazione d'ambiente bianca, con intensità regolabile, valorizza l'abitacolo e ne rafforza il design. Sono illuminati anche il cassetto portaoggetti, il bagagliaio, il vano sotto lo sportello della console centrale e le aree funzionali dei comandi di apertura delle porte e le zone per i piedi. In tema di insonorizzazione,. sono stati adottati vetri delle porte anteriori e posteriori stratificati, che offrono un ottimo isolamento dai rumori esterni.

Per ridurre il carico mentale del conducente e permettergli di guidare in tutta sicurezza, le interfacce del posto di guida della C5 X sono semplici, intuitive ed ergonomiche. Nella zona centrale del cruscotto, il grande Touchpad HD da 12" agevola la leggibilità dello schermo ad alta definizione, l'ergonomia e la facilità di utilizzo. Di fronte al conducente, oltre al quadro strumenti digitale da 7", l'Extended Head Up Display proietta direttamente sul parabrezza le informazioni di guida necessarie, permettendogli di non distogliere mai lo sguardo dalla strada.

La sensazione di sicurezza è anche potenziata da un sistema di infotainment con Natural Voice Recognition che permette al conducente di interagire con il veicolo in modo naturale, con grande facilità e in totale serenità.