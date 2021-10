Dodge Charger e Challenger, per Halloween in arancio e nero

Dodge, il brand Usa di Stellantis, lancia nel mercato interno in occasione di Halloween due nuove versioni dei modelli Charger e Challenger che sono in linea con i codici cromatici - l'arancione e il nero - di questa ricorrenza.



Si tratta dei nuovi pacchetti Hemi Orange e SRT Black: il primo strizza l'occhio alla finitura del leggendario motore Hemi di prima generazione, il secondo aggiunge ulteriore esclusività 'in nero' alle Charger e Challenge SRT Hellcat e SRT Hellcat Redeye.

"I pacchetti Hemi Orange e SRT Black offrono due opzioni estetiche che distinguono le Dodge Charger e Challenger 2022 - ha affermato Tim Kuniskis, Ceo di Dodge Brand - Stellantis - chi acquista i nostri modelli ad alte prestazioni è un cliente unico e questi due pacchetti offrono la possibilità di distinguersi ancora di più".

L'allestimento Hemi Orange aggiunge esclusivi accenti di colore agli esterni e agli interni per le edizioni 2022 di Dodge Charger e Challenger GT RWD e Scat Pack Widebody. L'arancione domina all'esterno con una striscia tracciante arancione, accenti distintivi arancioni, pinze dei freni Brembo arancioni, cerchi Carbon Black Warp Speed o Medium Gloss Black.

Gli interni presentano cuciture arancioni su sedili, volante, portiere in contrasto con le finiture scure. Il modello Scat Pack Widebody aggiunge il badge 392 in arancione e nero sul cruscotto, mentre il logo monocromatico Dodge Rhombi è ricamato sugli schienali. In Usa i due pacchetti sono già ordinabili presso i concessionari Dodge.