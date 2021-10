Cupra Formentor VZ5, al debutto la serie speciale

Si arricchisce il listino di Cuora Formentor, con l'ingresso della serie limitata VZ5. Al suo debutto 'reale' a pochi mesi dopo la sua presentazione in occasione del terzo anniversario della casa catalana, il modello ad alte prestazioni è dotato di un cuore pulsante a cinque cilindri e con caratteristiche ancora più dinamiche. La nuova arrivata non rappresenta infatti soltanto una nuova e potente versione di Formentor, ma una nuova visione del mondo Cupra, ora associato ad un propulsore che è un'icona in campo automobilistico.

L'impronta sportiva, le linee del posteriore e la lunghezza del cofano ne mettono in risalto le proporzioni sportive. Il motore è un 2.5 TSI a cinque cilindri, con una potenza di 390 CV (287 kW) e 480 Nm di coppia. Di serie sono le dotazioni tecniche e tecnologiche che ne esaltano al massimo le prestazioni. La trazione integrale 4Drive permette di inviare la coppia motrice alle ruote posteriori solo quando le esigenze dinamiche del veicolo lo richiedono. Al suo debutto su un modello Cupra, la Formentor VZ5 vanta inoltre la tecnologia di ripartizione dinamica della coppia Torque Splitter che, grazie al differenziale posteriore dedicato, consente la distribuzione della trazione su ciascun lato dell'asse posteriore.

Al fine di sfruttare oltre ogni limite la tecnologia Torque Splitter, Formentor VZ5 integra la funzione Drift (inclusa all'interno del Drive Profile) che permette al conducente di usufruire di una esperienza di sovrasterzo controllato da utilizzare esclusivamente all'interno di circuiti chiusi.

Formentor VZ5 è inoltre contraddistinta da caratteristiche tecniche e meccaniche che ne esaltano il carattere racing, quali blocco motore in alluminio pressofuso per limitare al massimo il peso della vettura, albero a gomiti forgiato e temperato per aumentarne la resistenza, testa del cilindro fissata al blocco con bulloni ad alta resistenza e guarnizione a cinque strati e impianto di scarico con sistema di alette ad apertura variabile in grado di esaltare il sound del motore. Cupra Formentor VZ5 è disponibile a 62350 euro chiavi in mano.