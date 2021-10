Audi e-tron 55 quattro, upgrade gratuito aumenta autonomia

Gli esemplari di Audi e-tron 55 quattro model year 2019 e 2020 possono ora contare su di una superiore autonomia. La novità deriva da un aggiornamento software che assicura sino a 20 chilometri supplementari a ogni ricarica. L'upgrade, gratuito, è disponibile per l'installazione presso i Service Partner Audi.

Parallelamente al debutto di Audi e-tron Sportback, a fine 2019 la Casa dei quattro anelli ha dedicato ad Audi e-tron un aggiornamento tecnico foriero di un sensibile incremento dell'autonomia, tanto che oggi Audi e-tron 55 quattro è in grado di percorrere sino a 446 chilometri WLTP.

L'upgrade è legato principalmente all'ottimizzazione del software di gestione della batteria e del powertrain a zero emissioni, ora disponibile anche per le vetture prodotte tra metà settembre 2018 (model year 2019) e fine novembre 2019 (model year 2020). L'aggiornamento software, installabile gratuitamente presso i Service Partner Audi, incide principalmente sulla capacità della batteria ad alto voltaggio.

A fronte di un valore nominale immutato di 95 kWh, l'energia effettivamente utilizzabile passa da 83,6 a 86,5 kWh. Oltre alla capacità della batteria, il nuovo software ottimizza l'azione del motore elettrico asincrono all'avantreno, favorendo la riduzione delle dispersioni d'energia e il disaccoppiamento totale di tale unità qualora le condizioni di marcia, lo stile di guida e la richiesta di potenza non ne rendano necessario l'intervento, demandando la trazione al solo propulsore posteriore.

Non meno rilevante l'affinamento della gestione termica del powertrain, basata sull'azione di quattro circuiti di raffreddamento separati, variamente combinabili in funzione delle necessità. Grazie all'aggiornamento software, la portata dei flussi viene parzializzata e ottimizzata, a ulteriore vantaggio dell'efficienza. Il sistema, nel dettaglio, climatizza l'abitacolo e la batteria ad alta tensione, oltre a raffreddare i motori elettrici e i relativi rotori, le elettroniche di potenza e il dispositivo di carica. Così facendo permette un rapido rifornimento d'energia in corrente continua, una lunga durata dell'accumulatore e prestazioni di marcia riproducibili anche con marcate sollecitazioni.