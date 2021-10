Nuova Mercedes Classe C: aperti gli ordini per la Plug-in

Dopo il lancio delle versioni ad elettrificazione leggera, si aprono le ordinazioni della nuova Mercedes Classe C in versione ibrida Plug-in. Sia per la per la berlina che per la variante Station Wagon. La Mercedes Classe C C300e vanta 313 cavalli, 550 Nm di coppia ed oltre 100 km di autonomia in modalità 100% elettrica. Si aggiunge alle motorizzazioni annunciate al lancio, tutte abbinate ad un sistema mild-hybrid a 48 V.

La C 200 viene spinta da un motore 1.5 litri da 204 cavalli e 300 Nm di coppia, mentre la C 220d vanta 200 Cv e 440 Nm di coppia erogati dal propulsore turbodiesel. Così come la C 300d da 265 CV e e 550 Nm di coppia. I prezzi in Germania partono da 56.168 per la berlina, mentre sono necessari 57.953 per la Wagon. La nuova Classe C è la prima famiglia di Mercedes ad essere completamente elettrificata.

Il sistema batterie ad alta efficienza offre, in particolare nella versione ibrida plug-in, un'autonomia elettrica di quasi 100 km, un valore fino ad ora mai raggiunto nel suo settore di riferimento.