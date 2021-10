Renault Twingo, svelata la serie limitata Urban Night

La Renault Twingo elettrica indossa l'abito da sera nell'edizione limitata Urban Night, appena svelata dalla casa francese. L'inedita caratterizzazione estetica della Twingo E-Tech electric Urban Night, infatti, è ispirata alla cultura urbana, alla street art e alla notte. È disponibile in quattro tinte: Bianco Dreams, Bianco Quarzo, Cosmic Grey e Nero Etoilé.

A renderla immediatamente riconoscibile sono gli adesivi Urban Night (bianchi o neri), combinabili tono su tono o a contrasto con la tinta della carrozzeria. Per questa personalizzazione sono disponibili due opzioni: un "light stripping" disponibile di serie sul montante C, o in alternativa un "full stripping" in opzione esteso anche su tetto e porte posteriori.



Twingo E-Tech electric Urban Night si distingue per ulteriori dettagli specifici: cerchi in lega da 16'' diamantati neri, griglia calandra con inserti bianchi e firma "Urban Night X" sulle scocche dei retrovisori. I richiami al mondo della notte sono presenti anche all'interno, vista la personalizzazione nero lucida della plancia con lo sticker speciale "Urban Night X" e le soglie porta Urban Night. I sedili presentano sellerie nere con bordo bianco e una striscia bianca firmata "Urban Night X" al centro degli schienali anteriori.

Inoltre, per consentire al conducente di restare perfettamente connesso all'ambiente, Twingo Urban Night propone: navigazione con servizi connessi, Lane Departure Warning (avviso superamento corsia), caricatore smartphone wireless e parking camera con sensori a ultrasuoni. Contenuti che si aggiungono a quelli già previsti nel ricco allestimento Intens, sui cui è basata la Twingo E-Tech electric Urban Night. Questi includono, tra gli altri, cruise control, infotainment compatibile con Apple Car Play ed Android Auto, specchietti elettrici, due porte Usb per passeggeri posteriori e volante in pelle.

Gli ordini di Twingo E-Tech electric Urban Night sono aperti, in Italia, a partire dal 20 ottobre 2021, con un prezzo chiavi in mano a partire da 25.500 euro IVA inclusa.