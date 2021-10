Nuovo Opel Movano, aperti gli ordini

Dopo Combo e Vivaro, la famiglia di veicoli commerciali leggeri di Opel sia allarga con il nuovo Movano, il van di taglia maxi. Le ordinazioni sono già aperte con prezzi a partire da 25.520 euro.

Il nuovo Opel Movano viene proposto con un'ampia gamma di versioni e volumi di carico. È disponibile in quattro lunghezze (L1: 4.963 millimetri; L2: 5.413 mm; L3: 5.998 mm; L4: 6.363 mm) e tre altezze (H1: 2.254 mm; H2: 2.522 mm; H3: 2.760 mm), con una capacità di carico massima che va dagli 8 ai 17 metri cubi. Le portiere della versione H3 hanno un'altezza di 2,03 metri, la migliore della categoria. Sono studiate per agevolare le operazioni di carico, insieme alle portiere posteriori apribili a 180 gradi (opzionale l'apertura a 270 gradi). La gamma delle masse complessive tra le più ampie della categoria e va da 2,8 a 4,0 tonnellate, mentre la portata massima tocca le 1,8 tonnellate. Grazie a una lunghezza che va da 2.670 a 4.070 mm, una soglia di carico di soli 503 millimetri, una larghezza di 1422 mm tra i passaruota e di 1870 mm tra le pareti, il vano di carico del nuovo grande van Opel rappresenta un punto di riferimento nel settore. La cabina standard è dotata di una fila di tre sedili, mentre la seconda fila della versione doppia cabina consente di trasportare altri quattro passeggeri.

Per soddisfare ogni tipo di esigenza, nuovo Opel Movano è disponibile anche in versione telaio cabina singola e doppia.

Successivamente, il nuovo van Opel sarà disponibile anche in altre configurazioni e allestimenti, come i cassoni ribaltabili, i cassoni fissi, oltre alla variante camper. In Italia, Opel offrirà inizialmente nuovo Movano in versione van con quattro capacità di carico (2,8 t, 3,0 t, 3,3 t, 3,5 t e 3,5 t heavy), altrettante lunghezze (L1-L4) tre altezze (H1-H3), e due allestimenti, Base ed Edition. Opel Movano L1H1 da 2,8 t è disponibile a partire da 25.520 Euro. Monta un motore diesel da 120 CV. Il Movano con massa complessiva estesa da 3,5 t e motore da 140 CV parte invece da 29.420 Euro. Al top dell'offerta c'è l'Opel Movano L4 con massa complessiva da 4,0 t e motore da 165 CV, proposto al prezzo di partenza di 40.320 euro.

A breve la gamma sarà allagata con la versione 100% elettrica, siglata Movano-e, equipaggiata con motore da 90 kW (122 CV) e 260 Nm di coppia. La velocità massima è limitata elettronicamente a 110 km/h. In base alla versione, i clienti possono scegliere tra batterie agli ioni di litio da 37 a 70 kWh per autonomie che possono arrivare rispettivamente a 116 o 247 chilometri nel ciclo misto WLTP1. I prezzi di Movano-e verranno comunicati a ridosso della commercializzazione.