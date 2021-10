Range Rover, primo sguardo sulla nuova versione

Land Rover ha rivelato una prima immagine della Nuova Range Rover, in attesa della presentazione mondiale. L'attesa nuova versione dell'iconico SUV britannico farà il suo debutto mondiale alle 21,45 di martedì 26 ottobre e in contemporanea si apriranno gli ordini per i clienti. "La Nuova Range Rover - ha dichiarato Gerry McGovern OBE, Chief Creative Officer, di Jaguar Land Rover - è un'auto con un carattere impareggiabile, espresso dall'impeccabile sobrietà delle sue linee esterne e dal comfort dell'abitacolo interno.

Nata da un'ispirazione creativa che sposa l'ambizione all'eccellenza, non segue la moda o le tendenze, ma, grazie ad una filosofia di design modernista e oltre 50 anni di evoluzione, è semplicemente la Range Rover più desiderabile mai creata".