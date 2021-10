Mercedes Citan, davvero all'altezza della Stella a Tre Punte

Che sia la versione Furgone, cioè in allestimento da lavoro, o quella Tourer adatta anche per il trasporto persone, il nuovo Mercedes Citan debutta in Europa con un'identica ambizione: portare anche nel segmento degli small van quei livelli qualitativi tipici della Stella a Tre Punte che hanno decretato il successo dello Sprinter e del Vito nei rispettivi settori dei veicoli commerciali large e midsize.

Il nuovo Citan, che nasce dalla collaborazione fra Daimler e Gruppo Renault, porta in dote una grande versatilità - caratteristica ideale per chi lo impiega anche fuori dal lavoro - e livelli di qualità nella guida e nella vita a bordo che fanno la differenza quando si passano tante ore nel traffico in particolare nelle consegne e nei servizi operanti nei centri urbani. "Sprinter e Vito si sono ampiamente affermati nelle categorie dei large e dei midsize van - ha detto Marcus Breitschwerdt, head of mercedes-benz vans - e il nuovo Citan completa la nostra gamma nel segmento degli small van. E' stato riprogettato in ogni particolare da professionisti per professionisti. E propone tratti inconfondibili dal design e dal comportamento di guida alla sicurezza e alla connettività". Breitschwerdt ha ribadito che Citan "possiede il Dna Mercedes-Benz e rappresenta al tempo stesso l'ultimo progetto di un nostro veicolo per clienti professionali con motore a combustione. Tutti i futuri progetti nuovi si concentreranno esclusivamente sulla trazione elettrica. E il nuovo eCitan costituirà un passaggio conseguentemente logico nella nostra strategia di elettrificazione".

Come è stato possibile verificare in un articolato test nel centro città e nell'hinterland di Amburgo, Citan può contare sulle qualità di 5 motorizzazioni termiche e su uno sviluppo completato al 100% in Mercedes che colloca identicamente la versione Furgone e quella Tourer al vertice dei rispettivi sotto-segmenti.

I tre propulsori diesel e i due a benzina propongono punti di forza comuni come l'eccellente guidabilità già ai bassi regimi e contenuti valori di consumo. Per ottenere un'accelerazione ancora più rapida - utile ad esempio neii sorpassi - Citan Furgone con motore diesel da 112 Cv disponibile può contare sulla funzione Overpower - Overtorque che consente di ottenere temporaneamente un aumento della potenza fino a 120 Cv ed un aumento della coppia fino a 295 Nm. In dettaglio Citan Furgone è proposto nelle varianti a gasolio 108 CDI da 75 CV, 110 CDI da 95 Cv e 112 CDI da 116 Cv, mentre le due versioni benzina 110 e 113 mettono a disposizione rispettivamente 102 e 131 Cv. Per Citan Tourer Mercedes ha ridotto la gamma a tre unità: il turbodiesel 110 CDI da 95 Cv e i due benzina 110 (102 Cv) e 113 (131 Cv ).

Tutti i motori di Citan sono provvisti di funzione Eco Start/Stop. Oltre al cambio manuale a 6 marce, i motori diesel e a benzina più potenti possono essere equipaggiati anche con il cambio a doppia frizione DCT a 7 rapporti. Le dimensioni esterne compatte sono combinate con la spaziosità dell'abitacolo e del vano di carico, con una elevata portata e un accesso facilitato sia dai lati che dalla coda. Le porte scorrevoli ad ampia apertura sul lato sinistro e sul lato destro (a richiesta a seconda delle versioni) ed un bordo di carico ribassato permettono di accedere comodamente al vano e di semplificare lo stivaggio e lo scarico delle merci.

Al volante di Citan si apprezzano il confort acustico, la perfetta ergonomia dei comandi e la comodità della seduta, con l'ulteriore possibilità di completare l'equipaggiamento in funzione delle esigenze operative. Dai tracciati che al mattino conducono fino al cantiere, al servizio di distribuzione caratterizzato dalle difficoltà dello stop-and-go fino ai servizi di navetta degli aeroporti: una giornata di lavoro al volante di uno small van può essere dura, ma Citan è un 'collaboratore' ideale, capace di alleviare la fatica e di conciliare la muscolarità di un mezzo commerciale con l'attenzione per il guidatore e gli eventuali passeggeri che è tipica dei veicoli con la Stella a Tre Punte sul cofano.

Il confort assicurato da Citan rappresenta anche un importante contributo per la sicurezza: viaggiare rilassati, infatti, consente di concentrarsi in modo migliore sulla traffico e la strada. A questo scopo sono stati adottati equipaggiamenti in uso nelle autovetture come il climatizzatore Comfortmatic, la funzione di avviamento Keyless-Go e il freno di stazionamento elettrico, ma anche l'assistente personale MBUX che risponde alle domande dell'utilizzatore. Le versioni Furgone e Tourer sono disponibili in allestimento standard e in una versione denominata Pro che coniuga un design più esclusivo con ulteriori soluzioni ispirate alla funzionalità.