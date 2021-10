Volkswagen Tiguan Allspace,'XL' con più spazio e prestazioni

Innovazioni in tutti i settori, dalla tecnologia al comfort, per Volkswagen Tiguan Allspace.

Infotainment intelligente, motori ad alta efficienza e spazio a volontà, sono solo alcuni dei punti forti sui quali punta la versione 'allargata' di Tiguan, SUV tuttofare con trazione anteriore o trazione integrale intelligente 4MOTION, che dopo l'aggiornamento della Tiguan compatta nell'autunno del 2020, beneficia ora di nuovi sistemi di assistenza e di infotainment, oggi di terza generazione MIB3 e che consente migliore connettività e numerosi servizi online.



Sul versante propulsori, la gamma di motorizzazioni della Tiguan Allspace è diversificata. I motori 2.0 Turbodiesel a iniezione diretta TDI da 110 kW (150 CV) e 147 kW (200 CV) sono abbinati a un doppio catalizzatore SCR con doppia iniezione di AdBlue (twindosing). Con questa tecnologia le emissioni di ossidi di azoto vengono ridotte mediante il sistema twindosing fino a un massimo dell'80%. È stato possibile ridurre significativamente anche le emissioni di CO2 dei motori, ottimizzando al contempo la prontezza di risposta. Efficiente è anche il funzionamento dei tre motori turbo benzina a iniezione diretta TSI della Tiguan Allspace. Il'1.5 TSI da 110 kW (150 CV) con cambio DSG a 7 rapporti di serie dispone del sistema di gestione attiva dei cilindri ACT. I due 2.0 TSI (non disponibili però in Italia) sono invece abbinati di serie a un cambio DSG a 7 rapporti e trasmettono la loro potenza di 140 kW (190 CV) o 180 kW (245 CV) alle quattro ruote.

Rinnovato anche il design, che si fa notare, tra le altre cose, da un frontale rivisitato. La Tiguan Allspace presenta una lunghezza di 4.728 millimetri (R-Line: 4.726 mm), mentre tutte le dimensioni interne restano invariate. Per la prima volta nella Tiguan Allspace viene impiegato il sistema IQ.LIGHT con fari a LED Matrix. Ora le luci all weather sono integrate nei fari con tecnologia a LED e luci diurne a LED di serie. Sulla griglia spicca il nuovo logo bidimensionale rivisitato della Volkswagen. Otto sono i colori previsti per gli esterni, da quello base Pure White, al quale si aggiungono Atlantic Blue metallizzato, Petroleum Blue metallizzato, Platinum Grey metallizzato, Pyrit Silver metallizzato e Deep Black perlato.

Una novità è offerta dalle tonalità Oryx White Perla e Kings Red metallizzato. I nuovi cerchi Frankfurt in lega leggera a dieci razze da 18 pollici completano l'aggiornamento degli esterni.

All'interno dell'abitacolo, i due sedili singoli supplementari (optional) nella terza fila consentono alla cinque posti Tiguan Allspace di trasformarsi in un SUV con spazio per fino a sette persone. Come il divano posteriore e il relativo schienale nella seconda fila, all'occorrenza o in caso di inutilizzo possono essere abbattuti anche i sedili singoli della terza fila. In questo caso, scompaiono a filo nel pianale e realizzano una superficie di carico in piano.