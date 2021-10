Opel Combo-e Life, praticità e comfort per tutti i giorni

Praticità pensata per tutti i giorni, ma in chiave elettrica, è la chiave del Dna del nuovo Opel Combo-e Life. L'obiettivo in casa Opel, anche per la versione con la spina del piccolo van di casa, era quello di mantenerne la stessa versatilità dei gemelli a benzina o diesel e proprio per questo anche il nuovo Combo-e Life (cugino dell'altrettanto nuovo Cargo) viene offerto con una o due porte laterali scorrevoli ed è disponibile in versione standard, lunga 4,4 metri, o in versione extra large, da 4,75 m, entrambe con 5 o 7 posti.

Sul fronte dell'autonomia, in base al profilo di guida e alle condizioni prevalenti, il nuovo veicolo Opel può percorrere fino a 280 chilometri con una carica della batteria, agli ioni di litio da 50 kWh. Al momento della ricarica, Opel Combo-e Life si può può 'riempire' all' ottanta per cento della batteria in circa 30 minuti, presso le stazioni di ricarica pubblica in Corrente Continua.

Grazie a una potenza di 100 kW (136 CV) e a una coppia di 260 Nm generate dal sistema di propulsione elettrico, Opel Combo-e Life è perfetto per l'uso su strada. In funzione del mercato e della versione, questo veicolo per il tempo libero accelera da zero a 100 km/h in soli 11,7 secondi mentre la velocità massima di 135 km/h (limitata elettronicamente) lo rende 'a prova di autostrada'.

Il sistema di frenata rigenerativa con due impostazioni a scelta dell'utente aumenta ulteriormente l'efficienza. Ansa Motori l'ha provato sulle strade attorno alla sede Opel di Rüsselsheim, in Germania, tra percorsi urbani e brevi deviazioni nella campagne della zona. Il comfort è assicurato dalla posizione di guida rialzata e sul fronte delle possibilità di carico, Combo si conferma il mezzo ideale anche per gli amanti degli sport che si spostano in compagnia di biciclette, tavole da surf o altro.

La batteria con 216 celle e 18 moduli è posizionata sotto il pianale tra asse anteriore e posteriore e quindi non limita in alcun modo la funzionalità dell'abitacolo. La possibilità di avere a disposizione da 5 a 7 posti, rende il nuovo combo appetibile anche, per esempio, ai tassisti. La versione 5 posti, più corta, offre comunque un vano bagagli da 597 litri (850 litri nella versione più lunga). Abbattendo i sedili posteriori, il volume di carico della versione a passo corto triplica e raggiunge i 2126 litri, mentre il modello più lungo può trasportare fino a 2693 litri.