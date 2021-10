Nuova Ford Focus: svelato il restyling

Tempo di restyling per la quarta generazione di Ford Focus, da anni protagonista tra le berline di fascia media. L'aggiornamento, che interessa carrozzeria, connettività, sistemi di sicurezza e motorizzazioni, si estende anche alle varianti Wagon e Active. Il look della Ford Focus 2022 è stato rinfrescato in particolare nel frontale, aggiornato con nuovi fari a Led ed una nuova calandra, ora più estesa in verticale per conferire maggiore presenza su strada. La griglia frontale continua ad identificare i diversi allestimenti disponibili.

Sulla sportiva ST-Line troviamo una trama a nido d'ape nera lucida, unita a prese d'aria laterali più ampie. Sulla variante in stile crossover siglata Active, invece, è presente la griglia a listelli verticali tipici del pacchetto premium Vignale, non più disponibile come allestimento. Sostanzialmente invariato il retro della vettura, al netto dei nuovi proiettori posteriori a Led e del paraurti ridisegnato.

Una novità riservata alla Ford Focus Wagon riguarda il vano di carico, reso più pratico grazie ad una rete elastica adatta a fissare bagagli di dimensioni ridotte. Il restyling di metà carriera interessa anche la performante Ford Focus ST, rinnovata in alcuni dettagli della carrozzeria funzionali all'efficienza aerodinamica, e con nuovi cerchi in lega da 18" o da 19 pollici, questi ultimi in opzione.

All'interno, l'aggiornamento più importante è rappresentato dall'introduzione del sistema info-telematico Ford-Sync4, gestibile dal nuovo monitor display centrale da 12,3". È basato su un sofisticato algoritmo in grado di memorizzare le abitudini del conducente, con lo scopo di fornire le informazioni richieste in maniera più rapida e precisa.

In omaggio alla massima connettività, il sistema offre anche la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, oltre a permettere il controllo delle condizioni della vettura da remoto tramite l'app FordPass. Non sono esclusi i servizi Live, gratuiti per un periodo di prova, sulle condizioni del traffico, sul meteo e sulla disponibilità di parcheggi.

Il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida ora include la funzione di monitoraggio degli angoli ciechi (Blind Spot Assist), integrata nel Blind Spot Information System. È in grado di monitorare i veicoli che si avvicinano da dietro per applicare una forza sullo sterzo, volta a scoraggiare il cambio di corsia quando viene rilevato un alto rischio di collisione.

Sulla Focus 2022 è presente anche la tecnologia predittiva per evitare problemi agli incroci, chiamata Intersection Assist. Si serve di telecamera, radar e sensori per utilizzare automaticamente i freni se viene rilevato il rischio incidente nelle intersezioni stradali.

Un'altra importante novità riguarda i motori tre cilindri 1.0 da 125 e 155 Cv, con sistema mild-hybrid a 48 Volt. Ora sono disponibili anche con trasmissione automatica doppia frizione Powershift a sette marce, in aggiunta al tradizionale cambio manuale a sei rapporti. Confermate anche le unità non elettrificate, come il 1.0 EcoBoost a benzina da 125 Cv e il diesel 1.5 EcoBlue da 120 Cv. Nuova Ford Focus arriverà nelle concessionarie nei primi mesi del 2022. Il prezzo verrà comunicato a ridosso della commercializzazione.