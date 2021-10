Hyundai Ioniq 5 crossover elettrico ideale per il futuro eco

Hyundai, con 60mila modelli elettrici venduti in Europa nel 2020, ha raggiunto il 13% della flotta totale e occupa, quindi, una posizione di leadership che verrà ulteriormente rafforzata con il debutto del nuovo crossover Ioniq 5.

Lo ha ribadito a Milano Andrea Crespi, managing director di Hyundai Italia, in occasione del debutto di questo modello nel nostro mercato. L'ambizione della Casa coreana è quella di diventare il principale fornitore di mobilità a impatto zero emissioni, nel'ambito di un programma che prevede di passare entro il 2035 alle sole vendite di modelli 100% elettrici. Hyundai può contare del resto su una situazione di mercato - ante Ioniq 5 - davvero incoraggiante sul fronte della transizione: le 34.442 immatricolazioni registrate nei primi 9 mesi dell'anno, rappresentano una crescita del 37% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Con questo risultato la Casa coreana ha raggiunto una quota di mercato del 2,9% con un miglioramento dello 0,3% rispetto alla situazione del 2020. Egualmente interessante la presenza di Hyundai nel mercato 'eco', cioè i modelli Mhev, Hev, Phev ed elettrici puri: le vendite globali in Italia nei primi 9 mesi del 202 vedono le auto 'green' al 38% rispetto al 62% di quelle tradizionali con motore termico. Nel caso di Hyundai la proporzione è rovesciata, con il 57% di 'eco' e 43% di modelli termici non elettrificati.

"Nuovo Ioniq 5 - ha detto ad ANSA Andrea Crespi, managing director Hyundai Italia - è il crossover Hyundai 100% elettrico che fissa un nuovo standard per ridefinire la mobilità a zero emissioni. La nuova piattaforma dedicata E-GMP consente una ricarica ultrarapida fino a 220 kW, dal 10% all'80% in soli 18 minuti e un'abitabilità interna di segmento superiore. Gli interni realizzati con materiali eco-friendly in numerosi punti di contatto si uniscono a esterni dalle linee nette e pulite, ridefinizione di un design senza tempo".

Crespi ha anche ribadito che "Ioniq 5 è il primo veicolo elettrico che offre una nuova esperienza di mobilità per la prossima generazione attraverso l'uso innovativo degli spazi interni e di tecnologie avanzate come la funzione Vehicle-to-Load (V2L), che permette ai clienti di utilizzare o ricaricare liberamente qualsiasi dispositivo elettrico.

L'esclusiva e unica garanzia Hyundai di cinque anni a chilometraggio illimitato contraddistingue Ioniq 5 rispetto agli altri veicoli elettrici, garantendo ai clienti la massima tranquillità e contribuendo all'elevato valore residuo del modello".

Previsto nelle 3 varianti due ruote motrici con batteria da 58 kWh e un motore 160 kW; due ruote motrici con batteria da 76,2 kWh e motore da 160 kW e a trazione integrale con con batteria da 76,2 kWh e due motori per 230 kW complessivi, Ioniq 5 offre un'autonomia WLTP compresa fra 384 km e 481 km.

Il listino parte per la versione 58 kWh allestimento Progress da 44.750 euro, che scende a 4.670 euro con la formula By Mobility che prevede un anticipo di 12.500 euro e un canone mensile di 349 euro per 48 mesi a fronte di un valore residuo garantito del 45% pari a 20.138 euro.