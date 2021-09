Cupra Born, confermato inizio produzione in Germania

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Confermato l'inizio della produzione di serie di Cupra Born presso lo stabilimento di Zwickau, in Germania. Wayne Griffiths, CEO del marchio catalano, accompagnato dai membri del Consiglio di Amministrazione di Cupra hanno visitato il principale sito produttivo europeo di veicoli elettrici per ufficializzare l'inizio della produzione del primo veicolo cento per cento elettrico del marchio. La delegazione è stata ricevuta da Stefan Loth, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Volkswagen Sassonia, nonché precedente direttore dello stabilimento di Martorell.

La produzione di Cupra Born segna l'inizio di una nuova era per la casa automobilistica, che proprio al Salone dell'Automobile IAA di Monaco 2021 ha annunciato la propria offensiva elettrica e condiviso il programma di conversione in un marchio completamente elettrico nel 2030.

"Con il suo design contemporaneo e la sportività elettrica che la caratterizza - ha commentato Griffiths - Cupra Born rappresenta l'impulso della trasformazione dell'azienda e l'inizio dell'offensiva elettrica del marchio. Produrre il nostro primo modello completamente elettrico nello stabilimento più grande d'Europa dedicato ai veicoli con questa tecnologia ci offrirà validi insegnamenti per arrivare a produrre veicoli elettrici a Martorell dal 2025. La nostra ambizione è produrre oltre 500 mila vetture elettriche all'anno in Spagna per diversi marchi del Gruppo". (ANSA).