DS4, alla scoperta della nuova arrivata con un 'Roadshow'

Per conoscere e capire tutte le innovazioni della nuova DS4 arriva un vero e proprio 'Road Show'. Prende proprio il titolo di 'Roadshow DS4: In viaggio con la tecnologia', il viaggio itinerante che da fine settembre intraprenderanno dodici vetture DS4, attraverso 42 DS Store che per l'occasione prepareranno un'accoglienza dedicata. Ogni vettura rimarrà nello showroom del DS Store per un'intera settimana, permettendone la presentazione in base alle preferenze individuali per giorno e orario. Il calendario del Roadshow DS 4 sarà pubblicato sul sito ufficiale DS Automobiles.

Pensata in funzione dell'aerodinamica, la nuova arrivata in casa DS è caratterizzata da un design che unisce fluidità e linee nette, con le maniglie delle portiere a scomparsa che accompagnano le superfici laterali scolpite. I proiettori anteriori si compongono di 98 LED, mentre sul retro la firma luminosa presenta un effetto a scaglie inciso al laser.

L'abitacolo, dove regna il digitale, rappresenta l'arte del viaggio in stile DS Automobiles. Le bocchette di ventilazione centrale diventano invisibili, grazie al sistema DS Air, mentre differenti funzioni della vettura si possono comandare con i gesti del sistema DS Smart Touch, oppure con la voce dal sistema DS Iris.