Daimler, via alle vendite del nuovo Fuso Canter in Europa

Fuso, l'affiliata giapponese di Daimler Trucks nonché uno dei principali costruttori di veicoli industriali asiatici, ha annunciato l'avvio delle vendite del nuovo truck leggero Fuso Canter in Europa. Il nuovo modello convince per la cabina ridisegnata, maggiore sicurezza ed un comfort migliorato. Da agosto 2021, il nuovo Fuso Canter può essere ordinato in tutta Europa attraverso la rete di concessionari Fuso.

Grazie al diametro di sterzata più piccolo della sua classe, al suo elevato carico utile ed alla sua versatilità, il Fuso Canter è stato per decenni un bestseller internazionale tra i truck leggeri.

Dal suo lancio sul mercato, che risale al 1963, sono stati prodotti in tutto il mondo più di 4,5 milioni di Fuso Canter.

Come il suo predecessore, il nuovo Fuso Canter è disponibile in cinque classi di peso (da 3,5 t a 8,55 t), con sei passi (da 2.500 mm a 4.750 mm), tre potenti motori (da 130 a 175 CV) e tre varianti di cabina: standard (1,7 m di larghezza), comfort (2,0 m) e cabina doppia (2,0 m). La novità è che oggi Fuso offre il Canter 3,5 t con cabina S in tutti i mercati con guida a destra e ha migliorato le possibilità di allestimento grazie ad un nuovo passo di 3.400 mm per i modelli 3S. Con un sistema di scarico compatto di nuova progettazione, inoltre, il nuovo Fuso Canter soddisfa la norma sui gas di scarico Euro VI - Step E.

Il nuovo Canter si distingue per un frontale ridisegnato che combina elementi di design tradizionali ed un moderno linguaggio delle forme, coniugando così estetica e la funzionalità di un robusto truck leggero. L'aggiornamento degli esterni della cabina si basa sul design identitario denominato 'Black Belt' tipico di Fuso, che attraversa come un leitmotiv l'outfit degli altri veicoli del Marchio giapponese. Le linee della cabina integrano moderni fari a Led (disponibili a richiesta) e rappresentano, dopo dieci anni, un aggiornamento sia tecnologico che concettuale.

Il nuovo Canter può essere ordinato anche con il sistema di sicurezza Sideguard Assist. Operando con sensori radar, il sistema di assistenza alla svolta avvisa se vengono rilevati oggetti in movimento od ostacoli fermi sul lato passeggero del truck. Il sistema supporta il guidatore, avvisandolo non appena riconosce il pericolo di una collisione quando il veicolo si accinge a sterzare verso il lato passeggero o vengono attivati i rispettivi indicatori di direzione. Oltre ai sistemi di sicurezza già noti dal modello precedente Advanced Emergency Braking System (AEBS), Electronic Stability Program (ESP) e Lane Departure Warning System (LDWS), oggi il Canter si presenta più sicuro che mai grazie al nuovo Sideguard Assist. L'inizio della produzione nello stabilimento europeo FUSO di Tramagal, Portogallo, è previsto per dicembre 2021.