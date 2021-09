Mercedes Citan, partono le vendite versioni Furgone e Tourer

Al via le vendite per il Mercedes-Benz Citan. Il piccolo veicolo sarà inizialmente lanciato nelle versioni Furgone e Tourer. Successivamente saranno presentate ulteriori varianti con passo lungo e una versione Mixto. I prezzi partono da 18.689 euro (Iva esclusa) per la versione 108 CDI Furgone Long con motore diesel da 75 CV nella linea di equipaggiamento standard.

Il Furgone e il Tourer saranno disponibili nelle versioni standard, già equipaggiate con tutto quello che occorre, oppure arricchite dal pacchetto Pro. Di serie il Citan è dotato di tutti gli optional più richiesti, quali climatizzatore, MB Audio Dab, sedile del conducente regolabile in altezza, specchietti regolabili elettricamente e riscaldabili, sensore luce e pioggia.

Sul Citan Pro, invece, le maniglie delle portiere e le coperture dei listelli delle portiere scorrevoli sono verniciate nel colore della carrozzeria. L'interno e il vano passeggeri/carico sono illuminati con tecnologia Led. Sul Furgone Pro, il vano di carico è dotato di pavimento in plastica. La versione Pro per il furgone ha un prezzo pari a 1.720 euro (Iva esclusa).

In aggiunta, il Citan può essere dotato di ulteriori pacchetti che ne aumentano il comfort e la funzionalità. Tra questi l'Interior Design Package, che offre dettagli di equipaggiamento di alta qualità come un elemento di design nero lucido nel supporto del cruscotto, cornici cromate attorno alle prese d'aria del cruscotto e intorno agli altoparlanti, per non parlare delle maniglie interne delle portiere cromate.

Le porte scorrevoli sono una caratteristica pratica, soprattutto nei parcheggi stretti. Il Citan Tourer è dotato di serie di due porte scorrevoli, il Citan Furgone di una. La seconda porta scorrevole costa 337 euro. Oltre alla paratia divisoria chiusa tra cabina e vano di carico, il Citan Furgone può essere ordinato anche con la griglia di protezione del carico ripiegabile (120 euro Iva esclusa).

Tra i punti di forza del sistema multimediale MBUX (Mercedes Benz User Experience; 470 euro Iva esclusa) ci sono il comando intuitivo tramite il touchscreen da sette pollici, i pulsanti Touch Control sul volante, l'integrazione dello smartphone con Apple CarPlay e Android Auto, il sistema vivavoce tramite la connessione Bluetooth e la radio digitale (Dab e Dab+).

Disponibili inoltre l'MBUX con pacchetto navigazione ed il pacchetto parcheggio che include l'Active Parking Assist con Parktronic.