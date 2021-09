Honda HR-V con tecnologia full hybrid in arrivo a febbraio

Honda alza il velo sul suv coupé HR-V, nella versione full hybrid. La versione e:Hev è in vendita a partire da 30.900 euro: tre gli allestimenti disponibili. Si parte dalle versione Elegance, che dispone di luci Led di serie, sedili anteriori riscaldabili, cerchi in lega da 18" e connettività smartphone. La versione Advance ha un prezzo di 33.400 euro e in aggiunta alla Elegance vanta un portellone posteriore che si apre e si chiude elettronicamente, senza l'intervento manuale dell'utilizzatore, un volante riscaldabile e interni in ecopelle e tessuto. Il top di gamma infine è rappresentato dalla versione Advance Style, a 35.900 euro, che valorizza l'allestimento precedente con l'aggiunta di un impianto audio premium ed elementi di design di impatto, come la carrozzeria bicolore e le finiture arancioni all'interno dell'abitacolo.

La tecnologia ibrida, disponibile per la prima volta su HR-V, offre emissioni di CO2 da 122 g/km (ciclo combinato WLTP) e un consumo di carburante pari a 5,4 L/100 km. La configurazione e:HEV prevede tre modalità di guida intercambiabili che vengono selezionate automaticamente in base alle condizioni di guida prevalenti.

Il carattere da suv coupé del nuovo HR-V evidenzia le linee armoniche ed eleganti, risultando coerente con gli ultimi modelli della casa di Tokyo. Gli interni spaziosi e versatili sono progettati per riflettere lo stile di vita dei suoi passeggeri, con materiali e finiture vivaci e di elevata qualità.

Come tutti i nuovi modelli Honda, il nuovo HR-V è dotato di Honda Sensing, la gamma completa di tecnologie per la sicurezza e funzioni per la guida assistita. Tali funzionalità sono accompagnate anche dalla funzione Hill Descent Control, fondamentale per un maggiore controllo su superfici con scarsa aderenza e pendenze pronunciate. I clienti di HR-V possono inoltre godere di una connettività fluida e senza interruzioni, dotata di display touch da 9" sul quale è possibile gestire il mirroring dello smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto.

Il nuovo HR-V Full Hybrid sarà commercializzato in Italia a partire da febbraio 2022 ed è subito prenotabile a partire da 26.400 euro, con 4.500 euro di Hybrid Bonus Honda e incentivi statali in caso di rottamazione. Nell'offerta di pre-lancio è incluso il Privilege Pack che prevede 8 anni di garanzia e:Hev e 3 anni di manutenzione in omaggio. L'offerta è valida per i primi 500 clienti.