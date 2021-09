Citroen svela C3 per India: la prima di 3 modelli 'globali'

Moderna, robusta, praticamente una compatta 'vestita' da suv. Citroen rafforza la propria dimensione internazionale e presenta nuova C3, una berlina versatile, lunga meno di 4 metri, che permetterà alla marca francese di espandersi in India e di consolidare la sua presenza in Sud America.



Nuova C3 è il primo modello di una famiglia di tre veicoli a vocazione internazionale, sviluppati e prodotti in India e Sud America, che saranno commercializzati in queste due regioni nei prossimi tre anni. La versione globale di C3 è una berlina moderna, progettata per soddisfare le esigenze e le condizioni stradali di queste due regioni, e offre comfort e connettività a quei clienti che guardano al futuro, che cercano serenità e che vogliono distinguersi.

Questa vettura esprime forza e carattere e si adatta a ogni terreno ispirandosi ai suv con la sua altezza da terra, il cofano rialzato e la posizione di guida elevata. A livello di comfort, nulla è stato lasciato al caso: oltre al comfort tipico di Citroen, l'abitabilità è ai massimi livelli del mercato e la sua progettazione intelligente facilita la vita quotidiana, in particolare con soluzioni specifiche per l'alloggiamento degli smartphone, collegabili a un touch screen XXL da 10''.

Commercializzata nel primo semestre 2022, nuova C3 proporrà un'esperienza inedita al cliente con l'introduzione di servizi innovativi e l'apertura di un sito di vendita on-line dedicato, in base ai mercati.

Per andare incontro alle esigenze del mercato indiano e sudamericano, Citroen ha scelto di adattare il suo abituale processo di progettazione e produzione affidando una parte della fase di convergenza di stile e di sviluppo ai team di ogni regione, al fine di creare un veicolo unico e su misura.

L'integrazione della conoscenza della società, della cultura e delle esigenze di queste due regioni rende nuova C3 un modello progettato, sviluppato e prodotto in e per l'India e il Sud America.

Questa declinazione di C3 rappresenta il primo modello del programma 'C Cubed', il progetto presentato nel 2019 che prevede il lancio di tre veicoli a vocazione internazionale entro il 2024, basandosi su tre pilastri: creare un'offerta competitiva nel cuore del mercato, con uno stile forte, un'esperienza Citroën pensata per il benessere a bordo, con un design adattato alle specificità dei paesi ai quali la vettura è destinata.