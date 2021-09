Ferrari F8 Spider, con Novitec ancora più supercar

A due anni dal debutto della Ferrari F8 Spider, arriva anche un kit firmato Novitec per rendere la supercar ancora più super. Gli aggiornamenti estetici e le migliorie delle prestazioni seguono la linea del kit simile utilizzato per la Ferrari F8 Tributo, già disponibile dall'inizio del 2021. A partire dal design esterno, la supercar italiana dopo la 'cura' Novitec ha diversi componenti aerodinamici in fibra di carbonio, compreso, in aggiunta al kit base, uno spoiler posteriore più grande o un'ala posteriore in fibra di carbonio.



Lo stesso materiale è stato utilizzato per le maniglie delle porte, gli specchi laterali e la copertura del motore. Novitec F8 Spider ha anche un set di cerchi Novitec NF10 realizzati in collaborazione con Vossen. Misurano 21 pollici per l'anteriore e 22 pollici per il posteriore. Grazie alle molle sportive Novitec, la sospensione viene abbassata di 35 mm (1,4 pollici) migliorando la maneggevolezza. Per proteggere il prezioso splitter in fibra di carbonio dai dossi, è presente anche un sistema di sospensione idraulica che solleva l'assale anteriore di 40 mm (1,6 pollici). A proposito del motore, se il V8 biturbo da 3,9 litri di Maranello produce già 710 CV e 770 Nm in versione 'standard', grazie al modulo di calibrazione software Novitec N-Tronic, l'azienda è riuscita a portare la potenza fino a 791 CV e 898 Nm di coppia senza cambiare l'hardware del motore. La potenza aumentata consente uno 0-100 km/h in 2,6 secondi (-0,2 secondi), uno 0-200 km/h in 7,8 secondi (-0,4 secondi) e una velocità massima di oltre 340 km/h. Per quanto riguarda lo scarico, Novitec offre molte opzioni con o senza flap attivi.