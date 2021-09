VW ID. Buzz 'spiato' prima del lancio previsto nel 2022

Spiato il nuovo Volkswagen ID. Buzz, il mezzo full electric di ispirazione retrò che verrà lanciato sul mercato nel 2022. Il furgone elettrico è stato catturato nella sua forma di pre-produzione, 'avvistato' in un test in Svezia, vicino al Circolo Polare Artico.

L'auto 'spiata' - secondo quanto riporta il sito AutoExpress - era camuffata, ma è stato possibile notare qualche dettaglio stilistico: le forme del design, ad esempio, appaiono piuttosto chiare e pulite.

La versione di produzione della ID. Buzz attingerà al design di ispirazione retrò visto per la prima volta con la ID. Buzz. Il parabrezza profondo e arretrato e la superficie liscia sono per lo più invariati rispetto alla show-car svelata dalla casa di Wolfsburg, con le classiche verniciature bicolore che probabilmente saranno presenti, in omaggio alla Type 2.

Il camuffamento nasconde un frontale che sfoggia fari sottili, uniti da una striscia di luci di marcia a LED, accanto un grande logo Volkswagen. Il design è pulito, con una griglia inferiore integrata nel paraurti.

L'ID. Buzz ha un profilo squadrato, ma un finestrino posteriore leggermente inclinato, particolarità questa che lo distingue da un furgone tradizionale. Anche i gruppi ottici posteriori di questo modello di sviluppo sono stati 'coperti' dal camuffamento, ma è probabile che la versione di produzione adotti una serie di luci posteriori strette e angolari, in linea l'attuale lineup della VW. Saranno presenti anche un sottile spoiler sul tetto e un badge Volkswagen sovradimensionato sul portellone. Al lancio, l'ID. Buzz sarà disponibile come modello da trasporto passeggeri o come variante furgone commerciale, chiamata Cargo. All'inizio di settembre, Volkswagen ha svelato un prototipo autonomo ID.Buzz all'IAA di Monaco e ha rivelato che entrerà presto in servizio in Germania come parte della nuova attività di ride-hailing dell'azienda. Il furgone elettrico a guida autonoma eseguirà la sua prima corsa nel 2025 sotto la società di mobilità di Volkswagen, Moia. Come il resto dei veicoli elettrici Volkswagen con il marchio ID. anche l'ID.Buzz è basato sulla piattaforma MEB.