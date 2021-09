Mercedes alla fiera di Parma con le novità van per l'outdoor

Alla Fiera di Parma, in occasione del salone del camper che è in corso fino al 19 settembre, Mercedes-Benz Vans espone tutte le sue novità dedicate a chi ama la vita en plein air.

Il Salone del Camper si conferma uno dei più grandi eventi del settore, in grado di richiamare oltre 160 aziende e migliaia di visitatori ogni anno. L’edizione 2021 vedrà ancora una volta protagonisti i van della Stella. Sotto i riflettori l’immancabile Marco Polo, anche in versione Horizon, il van compatto per il tempo libero che unisce un look ricercato ad un’elevata personalizzazione degli spazi interni e lo Sprinter 314 CDI T 37/41.

Mercedes-Benz Sprinter impressiona sia le aziende tradizionali, le startup, che i clienti finali. La base di questo successo: nello sviluppo della terza generazione dello Sprinter, le esigenze dei proprietari e dei produttori di camper sono state prese in considerazione fin dall'inizio. Nell'autunno 2021, il furgone con la stella proseguirà con le innovazioni tecnologiche. Dall'autunno in poi, lo Sprinter sarà disponibile in tutte le sue varianti di carrozzeria e di trazione, con il potente ed efficiente diesel a quattro cilindri OM 654 del portafoglio Mercedes-Benz Cars. Il motore OM 654 sarà presente in quattro declinazioni di potenza: 84 kW (114 CV), 110 kW (150 CV), 125 kW (170 CV) e 140 kW (190 CV).

Mercedes-Benz unirà il moderno motore da 2,0 litri al cambio automatico 9G-Tronic in alternativa a un cambio manuale a 6 marce, e anche un nuovo sistema di trazione integrale. Ciò significa che lo Sprinter si sta avvicinando ancora di più all'esperienza di comfort di guida delle autovetture Mercedes-Benz.

Inoltre, sarà disponibile per la prima volta, sia per lo Sprinter con trazione anteriore che per quella posteriore.

Marco Polo coniuga, invece, funzionalità e stile, aprendo nuovi orizzonti nel segmento dei veicoli per il tempo libero compatti e consente di viaggiare nel tipico comfort di una berlina Mercedes, al volante di una vera e propria casa su quattro ruote, ideale per gli amanti delle vacanze all’aria aperta.

Il camper compatto della Stella offre un blocco cucina con due fuochi, lavello, box frigorifero e tre cassetti, scomparti ed armadi, un guardaroba, un divano-letto nel vano posteriore, sedili anteriori girevoli, un tavolino ribaltabile e scorrevole ed un letto sollevabile alloggiato sotto il tetto per un totale di quattro posti letto.

Il design degli interni, caratterizzato da un elegante contrasto di zone chiare e scure, il rivestimento del pianale di serie in look ‘yacht deck’ ed una suggestiva illuminazione a LED dell’abitacolo, con luci soffuse interne ‘ambient’ a richiesta, creano un ambiente esclusivo, facendo dell’abitacolo e del posto di guida un’unità armonica.

Per stare comodamente all’aria aperta, Marco Polo è dotato a richiesta anche di sedie da campeggio e tavolino, riposti in una pratica borsa nel vano bagagli e di un tendalino parasole amovibile posto sopra la porta scorrevole assicura sufficiente ombra durante piacevoli soste circondati dalla natura.

Marco Polo Horizon è l’ultimo membro della famiglia di compatte per il tempo libero di Mercedes-Benz Van. Questa versione è la scelta perfetta per chi cerca un mezzo ideale per la città, grazie alle dimensioni compatte e al look ricercato, ma che sappia essere versatile per week end all’insegna del relax o dell’avventura. Dalla versione cinque posti a sedere, passando per la versione con quattro sedili singoli Comfort nel vano posteriore, alla versione a sette posti con una panca a tre posti trasformabile in letto nella seconda fila e due sedili singoli supplementari nella prima fila del vano posteriore, Marco Polo Horizon può essere adattato a seconda delle esigenze, facendosi apprezzare per la cura dei dettagli e i materiali pregiati.