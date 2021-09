IAA Monaco: Smart svela Concept #1, urban suv elettrico

Una 'Smart' oversize che strizza l'occhio ai suv. Quello che sembra un paradosso (da sempre smart è sinonimo di compattezza e maneggevolezza) sta per diventare realtà. L'anteprima della smart Concept #1 alla IAA Mobility di Monaco offre un'anticipazione del primo modello della nuova generazione.

Il concept suv introduce il marchio Smart nel segmento in forte espansione delle small e compact car. La Smart Concept #1, prossima alla produzione, trasferisce le dimensioni esterne molto compatte e il tradizionale design Smart in un nuovo concetto di veicolo, con un posizionamento premium e high-tech ancora più marcato, sottolineato da numerosi elementi, interni ed esterni.



Il Concept #1 si distingue per le fasce a Led sull'anteriore e sul posteriore, che offrono un dinamico gioco di luci, l'illuminazione ambientale, che si estende allo spazio per i piedi e sotto il cruscotto e un concept UI/UX di nuovo sviluppo, con intelligenza artificiale. In perfetto stile Smart, gli interni sono spaziosi rispetto alle dimensioni esterne compatte.

Fin dal 1997 il marchio Smart ricopre un ruolo pionieristico nella mobilità urbana. È sinonimo di uno stile di vita metropolitano, sostenibile e connesso. Un'immagine di trendsetter sottolineata nuovamente nel 2019, quando Smart è la prima casa automobilistica al mondo ad abbandonare il motore a combustione interna per passare alla propulsione elettrica pura.

Con la creazione della joint venture Smart Automobile alla fine del 2019, Mercedes-Benz AG e Geely Automobile hanno intrapreso un nuovo capitolo della storia aziendale. I due partner paritari intendono trasformare Smart in un produttore leader a livello globale di veicoli premium elettrici.

La rete globale di Geely si occuperà dello sviluppo della nuova generazione smart, mentre lo stile di interni ed esterni sarà curato dal design network globale di Mercedes-Benz.

"Con il debutto della Smart Concept #1, che rappresenta l'anticipazione della nuova generazione Smart, festeggiamo un importante momento storico", ha dichiarato Daniel Lescow, vice president global sales, marketing & after-sales di smart Automobile Co, Ltd . "Questo concept è un'elettrizzante anteprima di ciò che si possono aspettare i nostri clienti dal marchio smart. La nuova smart Concept #1 rappresenta il primo segno della nostra visione di una nuova mobilità sostenibile. È caratterizzata da un design moderno, dotazioni premium e tecnologia avanzata".

Con la sua livrea in bianco lucido, la smart Concept #1 è immediatamente riconoscibile, fin dal primo sguardo. Allo stesso tempo, il suo design progressivo è uno straordinario segno della trasformazione del brand. "La nuova, sportiva Concept #1 rappresenta una ridefinizione del marchio smart in un senso molto maturo", ha dichiarato Gorden Wagener, chief design officer del gruppo Daimler -. Abbiamo creato un Dna stilistico completamente nuovo, che ha il potenziale per affermare smart come marchio leader nel design".