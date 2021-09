Smart Concept #1, debutta il futuro suv premium elettrico

Smart riparte da IAA Mobility Monaco, il nuovo evento che tagli i ponti con la precedente collocazione a Francoforte e con la 'vecchia' formula del Salone dell'automobile, esattamente come vuole fare l'azienda, ora cogestita da Mercedes e da Geely, con la propria gamma fabbricata in Cina rispetto alla precedente 'era' in jv con Renault.

La stessa Smart sottolinea nella sua nota che il Concept #1 (che verrà svelato il 5 settembre nell'ambito della Mercedes-Benz Pre-Night anche in livestream su media.mercedes-benz.com a partire dalle 19:15) è il "segnale di partenza di una nuova era per il brand pioniere della mobilità urbana elettrica".

Prefigurando un futuro suv elettrico, Concept #1 vuole evidenziare come Smart si stia trasformando in un fornitore globale di veicoli compatti premium connessi ed elettrici destinati "a diversi gruppi di clienti" ampliando a partire da questo primo modello della nuova era "il proprio portafoglio nel promettente segmento delle auto piccole e compatte".

Come annunciato in una precedente anticipazione, Smart Concept #1 combina il design iconico tipico del brand con maggiori dimensioni esterne (pur restando nell'ambito dei modelli compatti) in un nuovo formato di veicolo che rappresenta le crescenti aspirazioni premium e high-tech del marchio.

Ne saranno un esempio gli interni di generose dimensioni, che permetteranno al futuro suv Smart di soddisfare gruppi target - come le giovani famiglie - che cercano una mobilità elettrica sostenibile restando nell'ambito dei trendsetter dell'avanguardia urbana. Allo IAA Mobilty Smart Concept #1 sarà esposto a partire dal 6 settembre, presso lo stand Mercedes-Benz nel padiglione B3, e dal 7 settembre in poi al Mercedes-Benz Open Space Experience Landscape su Odeonsplatz.