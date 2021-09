Ford Transit, cresce in sicurezza, connettività e confort

Come testimonia il Gold Award assegnato dalla organizzazione Euro NCAP grazie alla significativa dotazione di sistemi di sicurezza attiva, Ford Transit si prepara a presentarsi nei mercati continentali con una serie di importanti aggiornamenti tecnologici che puntano anche ad aumentare la produttività e il confort del conducente.

L'ultima versione del 'commerciale' dell'Ovale Blu sarà disponibile per l'ordine presso i concessionari in tutta Europa a partire dal quarto trimestre di quest'anno.

La gamma aggiornata offrirà ai clienti funzionalità di sicurezza attiva avanzate standardizzando le tecnologie chiave sulle versioni 'core' che rappresentano oltre il 60% delle vendite di Transit. E' il caso del nuovo sistema di comunicazione e informazione Sync 4 dotato di touchscreen da 12 pollici, e capace di mettere a disposizione il doppio della potenza di calcolo del Sync 3, per dare accesso a funzionalità connesse di livello superiore che sono in grado di aumentare la produttività.

Le nuove tecnologie avanzate ADAS di Transit includono l'assistenza alla frenata in retromarcia e la telecamera 360 per evitare incidenti a bassa velocità e ridurre i costi operativi.

Come parte di un importante riallineamento delle funzionalità offerte sul veicolo commerciale di punta Ford, il sistema di frenata di emergenza autonomo Pre-Collision Assist con rilevamento pedoni - che Euro NCAP ha riconosciuto come una chiara caratteristica leader della categoria - diventerà equipaggiamento standard per Transit Trend, Limited e Trail, così come il sistema di mantenimento della corsia sulle stesse serie e su tutti i modelli con classificazione N2.

"Stiamo concentrando la nostra attenzione sulla produttività di Transit - ha detto Hans Schep, direttore generale veicoli commerciali Ford of Europe - dando priorità alle nuove tecnologie che fanno davvero la differenza per i tempi di attività e i costi di gestione. Transit è sempre stato un leader tecnologico, ma questo pacchetto di aggiornamenti significa i conducenti oggi più che mai possono beneficiare delle nostre avanzate tecnologie di sicurezza attiva e connettività, per un maggiore confort, produttività e tranquillità".

Sulla popolare serie Trend di Transit, Ford sta anche standardizzando il parabrezza riscaldato Quickclear, l'azionamento automatico dei fari e i tergicristalli con rilevamento della pioggia. Sulla serie Limited - che è top di gamma - debuttano funzionalità standard aggiuntive per massimizzare la produttività: oltre al sistema Sync 4 con touchscreen da 12 pollici, saranno presenti 2 telecamere posteriori montate in alto con downlight a Led e il pulsante di avviamento Ford Power senza chiave per facilitare le fasi di lavoro con frequenti soste.

Al centro della suite avanzata di funzioni connesse di Ford - si legge nella nota - c'è il nuovissimo sistema di comunicazione e informazione Sync 4, progettato per essere aggiornato in modalità wireless con Ford Power-Up. Gli aggiornamenti che richiedono il riavvio possono essere programmati in orari convenienti, ad esempio durante la notte.

Tra le funzionalità progettate per migliorare la produttività e ridurre il carico di lavoro del conducente ci sono gli aggiornamenti su traffico, meteo e parcheggi in tempo reale via Cloud (con navigazione opzionale) mentre gli operatori abbonati a Ford Telematics possono sfruttare anche l' In-Cab Coaching tramite Sync 4 per aiutare ad adottare una guida sicura ed efficiente.

Tutti i Transit sono dotati di serie del modem FordPass Connect, che offre connettività sempre attiva. Ciò include la possibilità di sfruttare il sistema di uptime connesso FordLiive, il servizio gratuito disponibile per gli operatori dei veicoli commerciali Ford che consente di massimizzare i tempi di attività utilizzando i dati sul mezzo in tempo reale.

Le flotte possono accedere a questi vantaggi utilizzando lo strumento di gestione gratuito Ford Telematics Essentials che consente ai manager di ricevere avvisi sullo stato del veicolo tramite un semplice dashboard basato sul web.