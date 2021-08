Dacia Jogger, familiare anche 7 posti sarà svelata all'IAA

Si chiamerà Jogger, l'ultima novità pronta ad entrare nella gamma Dacia. Si tratta di una familiare a 7 posti versatile che sarà svelata il 3 settembre in occasione di una presentazione digitale.

Dacia Jogger è un'auto capace di evocare sport, natura e energia positiva e si posiziona come una familiare perfettamente adatta per le attività all’aria aperta.

Jogger si caratterizza per un nome semplice, moderno, facile da pronunciare e da capire in tutto il mondo, che ripropone il suffisso ''ER', come quello di Duster, il suv di Dacia robusto e resistente.

Dopo il reveal del 3, sarà possibile vederla dal 6 settembre all’IAA Mobility di Monaco, dove è previsto il debutto alla presenza di Denis Le Vot, direttore generale di Dacia, con diversi eventi originali alle porte del parco fieristico e dal 7 settembre nel cuore della città. Sarà possibile seguire il Salone anche da remoto sulla piattaforma Dacia dedicata.