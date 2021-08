Kia Sportage per Europa, primi bozzetti ne svelano carattere

Elettrificazione in primo piano anche per Kia all'edizione 2021 dello IAA Mobility che si svolge dal 7 al 12 settembre a Monaco di Baviera. Preceduto da un evento digitale in programma mercoledì 1 settembre, il momento centrale della presenza Kia allo IAA sarà rappresentato del lancio della prima versione di Sportage - in 28 anni di storia di questo modello - sviluppata esclusivamente per il mercato europeo. Definito 'European Sportage' questo nuovo modello è stato concepito e attentamente sviluppato per stabilire un punto di riferimento nel segmento dei C-Suv, adattandosi alle preferenze di guida e alle caratteristiche stradali europee. Il design avanzato degli esterni e degli interni - che Kia ha anticipato con una serie di bozzetti - mostra che questo modello si spinge i confini dello stile, delineando un suv sportivo, deciso e pionieristico.



Il profilo è più compatto e audace, per esaltare i livelli di agilità e di prestazioni che sono calibrati per la guida sulle strade europee. I bozzetti rivelano un frontale audace con una griglia nera - dalla grafica esclusiva - che mette in risalto i dettagli e copre l'intera larghezza del frontale.

Questa nuova interpretazione dell'iconica presa d'aria Tiger Nose di Kia è abbinata a gruppi ottici diurni Led a forma di boomerang e a fari Matrix Led.

Per la prima volta nella gamma Sportage, è presente un tetto nero che accentua ulteriormente il profilo sportivo del nuovo suv, evidenziando un trattamento dinamico nel design del montante C. Nella parte posteriore, le linee delle spalle larghe e potenti incontrano sottili luci combinate a Led accanto al nuovo logo Kia. L'esclusivo design del paraurti posteriore nero sottolinea ulteriormente il carattere sportivo e 'giovane' del nuovo Sportage per l'Europa.

Oltre che per la tecnologia di connettività all'avanguardia, per le ultime innovazioni in materia di sicurezza passiva, attiva e ADAS, il nuovo Sportage si distingue per la presenza nella gamma della versione ibrida plug-in che garantisce un'autonomia di 56 chilometri in modalità elettrica. Sportage Phev è dotato dell'efficiente unità benzina T-GDI da 1,6 litri e da un motore elettrico a magneti permanenti da 66,9 kW alimentato da una batteria ai polimeri di ioni di litio da 13,89 kWh.

Allo IAA Mobility Kia presenterà inoltre, in anteprima europea, il rivoluzionario modello elettrico EV6, alfiere del nuovo corso del brand coreao. EV6 è stato sviluppato per azzerare le barriere che fino ad oggi hanno frenato molti automobilisti nel passaggio all'elettrico, grazie ai tempi di ricarica rapidi, all'accesso ad una vasta rete di rifornimento, alla elevata autonomia e allo spazio interno leader del segmento. I visitatori dello IAA Mobility potranno trovare il padiglione Kia in Odeonsplatz a Monaco in uno spazio dedicato e aperto dalle 14:00 alle 20:00 il 7 settembre, dalle 10:00 alle 20:00 dall'8 all'11 settembre e dalle 10:00 alle 17:00 il 12 settembre. Oltre a poter ammirare in anteprima Sportage Phev, i visitatori potranno vivere un'esperienza virtuale a bordo di EV6.