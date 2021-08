Cupra UrbanRebel Concept, elettrica urbana dal DNA grintoso

Si chiama UrbanRebel Concept e anticipa il futuro della urban car secondo Cupra. La casa spagnola ha infatti rivelato un scorcio di quella sarà la sua futura auto elettrica urbana, nella sua ispirazione più radicale e prestazionale.

Nei progetti di Cupra, la UrbanRebel Concept è stata pensata per unire i concetti di elettrificazione pura, sostenibilità e performance, anticipando così un'idea del futuro linguaggio stilistico che sfoggerà la urban elettrica, il cui lancio è previsto per il 2025.

Vista la componente della 'competizione' nel DNA di Cupra, l'azienda a presentato, per cominciare, la propria visione della urban car 100% elettrica proprio in versione racing e, da quello che si può dedurre, grintosa. CUPRA UrbanRebel Concept elettrica sarà svelata virtualmente settimana prossima per fare successivamente il suo debutto dal vivo davanti al pubblico in occasione del Salone Internazionale IAA di Monaco di Baviera.