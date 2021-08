FV Frangivento Sorpasso, 'sold out' le tre GT3 Gruppo B

E' già sold out la prima e super limitata edizione di FV Frangivento Sorpasso GT3 GRUPPO B. Dopo il lancio della Sorpasso, FV Frangivento ha realizzato una prima serie di tre esemplari della versione più potente della nuova berlinetta, tutti dedicati al Medio Oriente. Le tre vetture, individuate dalla sigla GT3 GRUPPO B, sono andate tutte vendute e saranno consegnate ai rispettivi proprietari già da fine agosto. Presentata ufficialmente lo scorso aprile, la FV Frangivento Sorpasso è stata annunciata in due versioni: Stradale e GTXX. Proprio questa seconda variante, dotata di motore sovralimentato e di un'estetica più aggressiva, è stata utilizzata come base per un primo lotto di tre vetture che è già andato esaurito.



Disegnate e progettate da Giorgio Pirolo e Paolo Mancini, le Sorpasso GT3 GRUPPO B rappresentano un'evoluzione della Sorpasso Stradale sia dal punto di vista stilistico sia meccanico.

Rispetto alle Sorpasso Stradale, le GT3 GRUPPO B hanno un aspetto più aggressivo, con rimandi estetici alle vetture da competizione di Gruppo GT3, a rimarcare anche l'intenzione della Casa della 'Saetta Italiana' di prendere parte al Campionato Italiano Gran Turismo nel 2023.

La Sorpasso GT3 GRUPPO B presenta appendici aerodinamiche più pronunciate e un grande alettone posteriore in carbonio. Nel dettaglio, si notano elementi specifici, come il convogliatore d'aria sul tetto che si allunga verso il posteriore fino a creare una pinna centrale che si congiunge alla grande ala di coda, mentre davanti spicca il particolare becco d'anitra delle due bugne copriruota che termina con le luci diurne a led, che svolgono anche la funzione di spoiler anteriori. Sotto al cofano delle tre vetture batte un motore V10 che eroga 880 CV. Grazie alle quattro ruote motrici e a un rapporto peso potenza di 1,48 kg/CV, la sportiva italiana copre lo 0-100 in 2"9 e raggiunge i 200 km/h con partenza da fermo in 9"3. La velocità massima è superiore ai 340 km/h.