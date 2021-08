Range Rover Sport SVR Ultimate Edition, un bolide da 575 cv

La Range Rover Sport arriva in una versione prestazionale SVR Ultimate Edition.

Realizzata dalla divisione Special Vehicle Operation, la nuova Ultimate Edition è declinabile in tre colori: gli esclusivi Maya Blue Gloss o Marl Grey Gloss, con una base di vetro frantumato per una lucentezza brillante, o il sobrio e satinato Ligurian Black.

Tra i dettagli estetici sono previsti quelli a contrasto Fuji White che si estendono alle griglie laterali e una Gloss Black Range Rover sul portellone posteriore e cofano in fibra di carbonio in tinta con la carrozzeria con griglia.

Altri miglioramenti esterni includono un tetto Narvik Black a contrasto, cerchi in lega forgiati a 5 doppie razze da 22 pollici in Gloss Black e pinze dei freni nere.

L'interno presenta un esclusivo badge SV Bespoke Ultimate Edition, badge SV Bespoke cromato sul montante, pedane Ultimate Edition illuminate e palette del cambio in metallo anodizzato nero.

La Ultimate Edition sarà svelata nello stand delle Special Vehicle Operations al Salon Privé di Blenheim Palace, Regno Unito, dal primo al 5 settembre.

La Range Rover Sport SVR è il veicolo più veloce, potente e dinamico nella storia di Land Rover. L'attuale seconda generazione dispone di un motore 5.0 V8 sovralimentato da 575 CV, che genera 700 Nm di coppia per un tempo 0-60 miglia di soli 4,5 secondi e una velocità massima di 283 miglia.